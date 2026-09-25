NEW YORK: Puluhan diplomat dari pelbagai negara bertindak meninggalkan dewan Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) ketika Perdana Menteri Israel, Encik Benjamin Netanyahu, memulakan ucapannya pada 24 September, sebagai tanda bantahan terhadap dasar dan tindakan ketenteraan Israel.

Tindakan keluar beramai-ramai itu menyebabkan sebahagian besar kerusi di dewan kosong, sekali gus memperlihatkan bantahan diplomatik terhadap Israel ketika negara itu berdepan kritikan antarabangsa berhubung peperangan di Gaza dan serangan terhadap Iran.

Ketika Encik Netanyahu menuju ke podium, suasana dewan menjadi kecoh dengan sorakan, ejekan dan tepukan daripada delegasi yang mempunyai pendirian berbeza.

Presiden Perhimpunan Agung PBB, Encik Khalilur Rahman, beberapa kali meminta para perwakilan supaya bertenang dan menjaga ketenteraman dewan.

Encik Netanyahu kemudian membidas diplomat yang meninggalkan dewan dengan menyifatkan mereka sebagai pengecut dari segi moral.

“Jika masih ada pengecut dari segi moral yang belum meninggalkan dewan ini, sila berbuat demikian sekarang,” katanya.

Dalam ucapannya, Encik Netanyahu mempertahankan operasi ketenteraan Israel di Gaza dan serangan bersama Amerika Syarikat terhadap Iran, sambil menegaskan bahawa kedua-dua negara sedang bekerjasama bagi menghadapi ancaman keselamatan.

Beliau mendakwa serangan terhadap kemudahan nuklear dan ketenteraan Iran merupakan langkah penting bagi mengelakkan ancaman lebih besar terhadap Israel dan negara lain.

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Menurutnya, keputusan menyerang Iran merupakan antara keputusan paling mudah pernah dibuatnya sepanjang memegang jawatan Perdana Menteri.

“Kerana jika kami tidak melakukannya, kita semua sudah mati,” dakwanya.

Beliau turut memuji Presiden Amerika, Encik Donald Trump, yang disifatkannya sebagai rakan paling penting Israel dalam menghadapi ancaman serantau.

Encik Netanyahu menegaskan bahawa Israel akan meneruskan operasi ketenteraannya terhadap Hamas dan Iran kerana menurutnya, negara itu tidak mempunyai pilihan lain untuk mempertahankan keselamatannya.

Perdana Menteri Israel itu turut menolak tuduhan bahawa negaranya melakukan pembunuhan beramai-ramai terhadap rakyat Palestin di Gaza.

Sebaliknya, beliau mendakwa operasi ketenteraan Israel bertujuan menghalang Hamas daripada melakukan pembunuhan beramai-ramai terhadap rakyat Israel.

Beliau menyifatkan tuduhan pembunuhan beramai-ramai terhadap Israel sebagai pembohongan terbesar abad ini.

Penafian itu dibuat selepas Suruhanjaya Siasatan Antarabangsa Bebas PBB mengenai Wilayah Palestin yang Diduduki menerbitkan laporan pada September 2025 yang menyimpulkan bahawa Israel melakukan pembunuhan beramai-ramai di Gaza dan pihak yang bertanggungjawab perlu dikenakan tindakan.

Israel menolak kesimpulan tersebut dan menegaskan bahawa operasi ketenteraannya menyasarkan Hamas, bukannya penduduk awam Palestin.

Encik Netanyahu turut mengecam Datuk Bandar New York, Encik Zohran Mamdani, dengan menuduh beliau bersikap anti-Yahudi dan memutarbelitkan fakta mengenai Israel.

Pertikaian itu tercetus selepas Encik Mamdani menyifatkan pemimpin Israel berkenaan sebagai penjenayah perang dan menggesa penahanannya berdasarkan waran Mahkamah Jenayah Antarabangsa (ICC).

Encik Mamdani kemudian mengakui beliau tidak mempunyai kuasa mengarahkan penahanan tersebut.

Beliau sebelum ini turut menafikan dakwaan beliau menyokong Hamas dan menegaskan penentangannya terhadap kebencian serta diskriminasi.

Di luar ibu pejabat PBB, penunjuk perasaan berhimpun bagi membantah kehadiran Encik Netanyahu dan dasar Israel terhadap rakyat Palestin.

Hampir dua dozen individu dilaporkan ditahan dalam demonstrasi di New York, termasuk beberapa tokoh politik.

Pelakon Hollywood, Susan Sarandon, turut dilaporkan antara mereka yang ditahan.

Ucapan Encik Netanyahu berlangsung beberapa jam selepas Presiden Penguasa Palestin, Encik Mahmoud Abbas, menyampaikan ucapan menerusi rakaman video yang menggesa masyarakat antarabangsa mempertahankan penyelesaian dua negara.

Encik Abbas menuduh Israel melaksanakan dasar yang bertujuan memaksa rakyat Palestin meninggalkan tanah air mereka melalui serangan di Gaza dan peluasan penempatan Yahudi di Tebing Barat.

Beliau turut menegaskan bahawa rakyat Palestin tetap mahukan sebuah negara merdeka dan demokratik yang hidup secara aman bersama Israel.

Encik Abbas menyampaikan ucapan melalui rakaman video selepas pentadbiran Amerika menolak permohonan visanya untuk menghadiri perhimpunan itu di New York.

Ketegangan diplomatik tersebut berlaku ketika Encik Netanyahu turut menghadapi pilihan raya Israel yang dijadual pada 27 Oktober, dengan dasar keselamatan dan peperangan di Gaza menjadi antara isu yang mendapat perhatian. – Agensi berita.

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