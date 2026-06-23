Peletakan jawatan Perdana Menteri Britain, Encik Keir Starmer, dilaporkan disambut baik oleh warga yang mahukan perubahan. - Foto EPA

Peletakan jawatan Perdana Menteri Britain, Encik Keir Starmer, dilaporkan disambut baik oleh warga yang mahukan perubahan. - Foto EPA

LONDON: Rakyat Britain rata-rata kelihatan mengalu-alukan berita bahawa Perdana Menteri Keir Starmer akan meletak jawatan, tetapi memberi amaran bahawa banyak cabaran menanti bagi bakal penggantinya, Encik Andy Burnham.

“Saya tidak terkejut Perdana Menteri telah meletak jawatan. Saya pasti, atas semua sebab yang betul, ia telah melegakan ramai orang,” kata peguam Encik Alan Collins, ketika bergegas ke mesyuarat di pejabatnya di London.

“Ia berita baik untuk negara. Kerana negara ini mempunyai begitu banyak cabaran dan masalah yang perlu ditangani dan ia tidak dipenuhi,” tambahnya.

Menurut tinjauan melibatkan 6,000 orang yang diterbitkan pada 22 Jun, 62 peratus rakyat Britain bersetuju atas keputusan PM Starmer.

Encik Andy Burnham, mantan mayor Greater Manchester, dijangka menjadi calon yang berkemungkinan menggantikan Encik Starmer, pada seawal pertengahan Julai.

Dipilih dengan selesa dalam pilihan raya kecil di barat laut Makerfield pada 18 Mei, beliau mengangkat sumpah sebagai Anggota Parlimen pada petang 22 Jun.

Beliau menerima sambutan wira daripada rakan Parti Buruhnya di Dewan Rakyat, hanya beberapa jam selepas Encik Starmer berkata beliau akan meletak jawatan, menetapkan jadual waktu untuk calon mengemukakan diri mereka sebagai pemimpin Buruh yang seterusnya.

Jika Encik Burnham, 56 tahun, menjadi perdana menteri seterusnya dan “bersedia untuk menghadapi cabaran yang dihadapi negara ini secara langsung, maka mungkin beliau mempunyai peluang”, kata Encik Collins.

Terdapat juga optimisme yang berhati-hati di Manchester – tempat Encik Burnham menghabiskan sembilan tahun terakhir sebagai mayor selepas meninggalkan Parlimen pada 2017.

“Saya sangat gembira terhadap Andy Burnham,” kata pekerja sokongan penjagaan, Cik Angela Helliwell, 53 tahun, tetapi memberi amaran bahawa orang ramai perlu melihat perubahan yang dibawa dengan memilih Parti Buruh pada 2024 dan menamatkan 14 tahun pemerintahan Konservatif.

Pekerja perkhidmatan kewangan Encik Louis Marks, 30 tahun, bersetuju bahawa Britain sememangnya memerlukan perubahan.

“Anda tahu, ekonomi negara mungkin berada dalam keadaan terburuk. Orang ramai sedang bergelut untuk membayar bil,” tambahnya.

Encik Burnham berikrar selepas kemenangan pilihan rayanya di Makerfield bahawa beliau akan meletakkan rantau ini sebagai teras dasar-dasarnya di Westminster, dan berikrar untuk mengurangkan bil tenaga dan air.

“Beliau memulakan dengan sangat baik di Manchester, dan alangkah baiknya jika beliau dapat meneruskannya dalam pendekatan yang lebih luas dan menyeluruh di seluruh negara,” kata Encik Aaron Wear, jurutera berusia 23 tahun.

Jika Encik Burnham menjadi perdana menteri, terdapat banyak isu besar yang menanti di No 10, Downing Street, daripada konflik di Ukraine dan perang Amerika Syarikat-Israel ke atas Iran hinggalah ekonomi global yang merudum.