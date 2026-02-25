Menteri Kewangan dan Perancangan Penguasa Palestin (PA), Dr Estephan Salameh dalam wawancara bersama Berita Harian pada 24 Februari sempena lawatannya ke Singapura - Foto Berita Harian

Menteri Kewangan dan Perancangan Penguasa Palestin (PA), Dr Estephan Salameh dalam wawancara bersama Berita Harian pada 24 Februari sempena lawatannya ke Singapura - Foto Berita Harian

Rakyat Palestin menaruh kekaguman mendalam terhadap Singapura dan melihatnya sebagai rakan penting serta model pembangunan yang wajar dicontohi, kata Menteri Kewangan dan Perancangan Penguasa Palestin (PA), Dr Estephan Salameh.

Beliau berkata sentimen positif terhadap Singapura bukan sekadar di peringkat pemerintah, malah turut dirasai rakyat Palestin secara umum. “Kami benar benar menyukai Singapura. Rakyat Palestin menyukai Singapura. Dan kami melihat Singapura sebagai model yang baik untuk kami,” katanya dalam wawancara bersama Berita Harian pada 24 Februari sempena lawatan rasminya ke Singapura.

Menurut beliau, kejayaan Singapura dalam tadbir urus, pembangunan ekonomi dan pengurusan masyarakat majmuk menjadi rujukan penting kepada Palestin yang sedang membina negara dalam keadaan mencabar.



Dr Salameh berkata lawatan beliau turut merangkumi pertemuan dengan Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong; Menteri Ehwal Luar, Dr Vivian Balakrishnan; Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam merangkap Menteri Negara Kanan (Ehwal Dalam Negeri), Profesor Madya Dr Muhammad Faishal Ibrahim; Menteri Negara (Ehwal Luar merangkap Pembangunan Sosial dan Keluarga), Encik Zhulkarnain Abdul Rahim serta Menteri Negara (Kesihatan merangkap Penerangan dan Pembangunan Digital), Cik Rahayu Mahzam.

Beliau menambah semua pihak yang ditemui menunjukkan keterbukaan untuk membantu Palestin.

“Mereka membuka pintu kepada kami, berkongsi sistem dan pengalaman mereka. Saya percaya kami mempunyai banyak perkara untuk dipelajari daripada Singapura,” katanya.

Menurutnya, Palestin berhasrat memperkukuh persahabatan dan kerjasama praktikal, khususnya dalam bidang pembangunan institusi dan pentadbiran. “Kami amat berminat untuk mengukuhkan persahabatan dan kerjasama serta saling belajar antara satu sama lain,” katanya.



Dr Salameh turut menggesa masyarakat Singapura melihat Palestin melangkaui gambaran konflik yang sering dipaparkan media. Beliau menegaskan rakyat Palestin merupakan masyarakat rajin dan berpendidikan tinggi yang berusaha membangunkan negara sendiri. “Rakyat Palestin mencintai negara mereka dan sedang berusaha keras membinanya,” katanya.

Menurutnya, rakyat Palestin antara paling berpendidikan di rantau Asia Barat dan turut menyumbang kepakaran kepada negara lain. “Rakyat Palestin ialah masyarakat yang baik dan rajin bekerja, dan kami juga mempunyai banyak sumbangan. Kami telah membantu negara lain membangunkan negara mereka, khususnya di rantau kami,” katanya.

Beliau turut menggambarkan Palestin sebagai masyarakat yang berorientasikan keluarga, mesra dan kaya budaya. “Rakyat Palestin berpendidikan, berorientasikan keluarga dan masyarakat yang mesra dengan budaya yang kukuh serta sejarah yang panjang,” katanya sambil menggalakkan rakyat Singapura melawat Palestin bagi merasai sendiri keramahan penduduk serta tempat suci di wilayah itu.

Dalam masa sama, Dr Salameh berkata bantuan antarabangsa termasuk dari Singapura amat diperlukan berikutan krisis kemanusiaan yang berterusan. Beliau menyifatkan situasi di Gaza sebagai akibat peperangan yang memusnahkan sebahagian besar wilayah tersebut. “Lebih 80 peratus Gaza telah musnah dan puluhan ribu orang terbunuh,” katanya.

Menurutnya, keperluan kemanusiaan bukan hanya di Gaza tetapi juga di Tebing Barat, yang berdepan sekatan keselamatan dan keganasan peneroka.