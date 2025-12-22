Pegawai penguatkuasa undang-undang mara untuk menyuraikan penunjuk perasaan berhampiran ibu pejabat Penguatkuasaan Imigresen dan Kastam (ICE) di Portland, Oregon, pada 4 Oktober 2025. - Foto: REUTERS

WASHINGTON: Dengan berbilion-bilion dana baru, Presiden AS Donald Trump sedang merancang tindakan imigresen yang lebih keras dan agresif pada 2026, termasuk serbuan tempat kerja yang lebih kerap, meskipun gelombang bantahan semakin memuncak menjelang pilihan raya pertengahan penggal 2025.

Encik Trump sebelum ini telah mengerahkan ejen imigresen ke bandar-bandar utama Amerika, menyaksikan mereka beroperasi di kawasan kejiranan dan bertembung dengan penduduk tempatan.

Meskipun ejen pPenguatkuasaan Imigresen dan Kastam (ICE) melakukan beberapa serbuan berprofil tinggi ke atas perniagaan, mereka dilhat mengelak daripada menyerbu ladang, kilang dan perniagaan penting lain yang diketahui menggaji ramai pendatang tanpa izin.

ICE dan Pengawal Sempadan akan menerima suntikan dana sebanyak AS$170 bilion (S$220 bilion) sehingga September 2029, peningkatan mendadak berbanding bajet tahunan sedia ada iaitu kira-kira AS$19 bilion selepas Kongres yang dikawal oleh Republikan meluluskan pakej perbelanjaan besar-besaran pada Julai.

Para pegawai pentadbiran mengumumkan rancangan untuk merekrut ribuan lagi ejen, membuka penjara baru, menahan lebih ramai pendatang, dan bekerjasama dengan syarikat luar untuk mengesan pendatang tanpa status undang-undang.

Pelan pengusiran yang diperluas ini muncul di tengah-tengah tanda-tanda peningkatan tentangan politik menjelang pilihan raya pertengahan penggal.

Miami, salah sebuah bandar yang paling terjejas oleh tindakan keras Encik Trump kerana populasi imigran yang besar, telah memilih datuk bandar Demokrat pertamanya dalam hampir tiga dekad pada minggu lalu dalam apa yang dikatakan oleh datuk bandar sebagai reaksi terhadap presiden.

Pilihan raya tempatan dan tinjauan pendapat lain telah mencadangkan peningkatan kebimbangan dalam kalangan pengundi yang berwaspada terhadap taktik imigresen yang agresif.

“Orang ramai mula melihat ini bukan lagi sebagai persoalan imigresen tetapi ia merupakan pelanggaran hak, pelanggaran proses sewajarnya dan melibatkan operasi ketenteraan di kawasan kejiranan yang di luar perlembagaan.

“Tidak dinafikan bahawa ia adalah masalah bagi presiden dan Republikan,” kata Encik Mike Madrid, seorang ahli strategi politik Republikan.

Penarafan kelulusan keseluruhan Encik Trump terhadap dasar imigresen merosot daripada 50 peratus sebelum beliau melancarkan tindakan tegas di beberapa bandar utama Amerika pada Mac, kepada 41 peratus pada pertengahan Disember.

Kegelisahan awam yang semakin meningkat telah memberi tumpuan kepada ejen persekutuan yang menggunakan gas pemedih mata di kawasan perumahan dan menahan warga Amerika.

Selain memperluas tindakan penguatkuasaan, Encik Trump telah melucutkan status sah sementara beratus-ratus ribu pendatang Haiti, Venezuela dan Afghanistan.

Encik Trump pernah berjanji untuk mengusir sejuta pendatang setiap tahun – matlamat yang hampir pasti tidak akan beliau capai sepanjang 2025.

Setakat ini, kira-kira 622,000 pendatang telah diusir sejak beliau memegang jawatan pada Januari.

Ketua penguatkuasa sempadan Rumah Putih, Encik Tom Homan, berkata bahawa Encik Trump menunaikan janjinya untuk operasi pengusiran bersejarah dan menghapuskan penjenayah sambil membanteras pendatang haram merentasi sempadan Amerika-Mexico.

Beliau berkata bilangan tangkapan akan meningkat mendadak apabila ICE merekrut lebih ramai pegawai dan mengembangkan kapasiti tahanan dengan pembiayaan baru ini.

“Saya fikir anda akan melihat angka tersebut melonjak dengan ketara pada 2026,” katanya.

Encik Homan berkata rancangan itu “sudah tentu” termasuk lebih banyak tindakan penguatkuasaan yang lebih tegas di tempat kerja.

Cik Sarah Pierce, pengarah dasar sosial kumpulan Third Way, berkata sektor perniagaan Amerika enggan menentang tindakan keras imigresen Encik Trump pada tahun lalu tetapi mereka mungkin akan bersuara jika tumpuan tindakan beralih kepada majikan.

Beliau menambah, adalah menarik untuk melihat “sama ada pihak perniagaan akhirnya menentang pentadbiran ini atau tidak”.

Encik Trump, seorang Republikan, menawan semula Rumah Putih dengan menjanjikan tahap pengusiran yang tinggi, dengan alasan ia perlu selepas bertahun-tahun kadar imigresen haram yang tinggi di Amerika di bawah pendahulunya dari Demokrat, Presiden Joe Biden.

Beliau memulakan kempen dengan menghantar ejen persekutuan ke bandar-bandar Amerika untuk mengesan pesalah imigresen, mencetuskan protes dan tuntutan di mahkamah mengenai profil kaum dan taktik ganas.