Wilayah Khanh Hoa antara tempat yang paling teruk terjejas selepas hujan lebat berhari-hari menyebabkan banjir teruk dan kematian. - Foto AFP

HANOI: Vietnam sedang bersiap sedia menghadapi satu lagi ribut kuat di Laut China Selatan ketika masyarakat di wilayah tengah-selatan masih bergelut untuk pulih daripada banjir paling teruk negara itu dalam beberapa tahun kebelakangan ini.

Ribut itu telah mengakibatkan lebih 100 orang mati atau hilang.

Taufan Verbena memasuki Laut China Selatan awal 26 November dan dijangka menguat pada 27 November ketika melintasi perairan terbuka di tengah Laut China Selatan.

Ribut itu dijangka bergerak perlahan ke barat selepas 28 November dan akan melemah kemudian dalam minggu itu.

Agensi meteorologi Jepun dan Hong Kong turut menjangkakan Verbena akan semakin kuat dalam tempoh 24 hingga 48 jam akan datang.

Ribut itu bergerak ke kawasan tengah-selatan, di mana penduduk masih membersihkan lumpur, serpihan dan rumah yang musnah akibat hujan lebat yang mencetuskan banjir teruk.

Sehingga 5.30 petang pada 25 November, sekurang-kurangnya 108 orang telah dilaporkan mati atau hilang – dengan 98 kematian disahkan dan 10 hilang – dengan wilayah Dak Lak dan Khanh Hoa mengalami kematian paling tinggi.

Lebih 202,000 rumah dinaiki air dan lebih 400 rumah runtuh, sementara kerugian ekonomi meningkat kepada 13.08 trilion dong Vietnam ($645 juta).

Pihak berkuasa memberi amaran bahawa Verbena boleh membawa hujan lebat meluas sekali lagi mulai 28 November, meningkatkan kebimbangan tentang tanah runtuh dan banjir kilat di kawasan yang sudah terjejas akibat banjir minggu lalu.

Pasukan Tentera Wilayah 5 Vietnam mengadakan mesyuarat kecemasan pada 25 November untuk menyelaras usaha tindak balas terhadap ribut.

Timbalan komander dan ketua staf, Kolonel Phan Dai Nghia, mengarahkan unit menghentikan aktiviti tidak penting dan menyediakan pasukan serta peralatan untuk dikerahkan dengan cepat.

Unit Pengawal Sempadan telah diarahkan bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan bagi memastikan keselamatan kru dan kapal di laut, serta memaklumkan kepada pemilik dan kapten kapal mengenai laluan ribut ketika ia menghampiri.

Tentera Wilayah 5 juga menghantar tiga pasukan ke Gia Lai, Dak Lak dan Khanh Hoa – tiga wilayah yang paling teruk dilanda banjir baru-baru ini – untuk menyokong langkah pencegahan banjir dan persiapan menghadapi ribut.

Kolonel Nghia berkata agensi perlu belajar daripada kelemahan dalam tindak balas banjir baru-baru ini dan bersedia menghadapi hujan lebat berpanjangan akibat peredaran ribut.

“Kita mesti menumpukan semua sumber untuk menanggapi Taufan Verbena,” katanya.