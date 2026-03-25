Roblox perkenal kawalan kandungan untuk pengguna bawah 16 tahun di Indonesia
Mar 25, 2026 | 2:44 PM
Pelajar bermain permainan dalam talian Roblox pada 17 September 2025 ketika aktiviti kokurikulum Edublox di Solo Technopark, Surakarta, Jawa Tengah. - Foto fail
JAKARTA: Platform permainan video Roblox akan memperkenalkan kawalan kandungan dan komunikasi khusus bagi pengguna bawah usia 16 tahun di Indonesia bagi mematuhi peraturan baru pemerintah berhubung sekatan media sosial terhadap kanak-kanak.
Ketua Pegawai Keselamatan Roblox, Encik Matt Kaufman, berkata langkah itu diambil sebagai respons kepada keperluan serantau yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia.
