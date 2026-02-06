Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

Orang ramai berjalan melepasi papan iklan anti-Amerika Syarikat di sebuah jalan di Teheran, Iran, pada 5 Februari 2026. - Foto REUTERS

MUSCAT (Oman): Iran dan Amerika Syarikat memulakan persiapan rundingan di Oman pada 6 Februari dalam usaha menguji sama ada masih wujud ruang diplomasi berhubung program nuklear Iran dan isu berkaitan, meskipun Washington enggan menolak pilihan ketenteraan.

Perbincangan itu, yang hanya disahkan kedua-dua pihak lewat 4 Februari, selepas ketidakpastian mengenai lokasi, masa dan format, merupakan pertemuan pertama antara dua musuh lama itu sejak Amerika menyertai serangan Israel ke atas Iran pada Jun 2025, termasuk serangan ke atas tapak nuklear negara tersebut.

Rundingan di Muscat akan diketuai utusan Timur Tengah Presiden Donald Trump, Encik Steve Witkoff, dan Menteri Luar Iran, Encik Abbas Araghchi.

Oman sebelum ini beberapa kali bertindak sebagai pengantara senyap antara Washington dengan Teheran dalam saat-saat tegang.

Kementerian Luar Iran dalam satu kenyataan pada 5 Februari berkata Teheran mempunyai “tanggungjawab untuk tidak melepaskan sebarang peluang menggunakan diplomasi” bagi memelihara keamanan.

Ia turut menyuarakan harapan agar Washington menyertai perbincangan tersebut “dengan penuh tanggungjawab, realisme dan kesungguhan”.

Pertemuan itu berlangsung kurang sebulan selepas kemuncak gelombang bantahan besar-besaran di Iran terhadap kepimpinan agamawan, yang menurut kumpulan hak asasi, telah ditindas melalui tindakan keras luar biasa, sehingga mengorbankan ribuan nyawa.

Encik Trump pada 4 Februari mengesahkan rundingan itu berlangsung.

“Mereka sedang berunding,” katanya merujuk kepada Iran.

“Mereka tidak mahu kami menyerang mereka. Kami mempunyai armada besar yang sedang menuju ke sana,” tambahnya, merujuk kepada kumpulan kapal pengangkut pesawat.

Sebelum ini, Encik Trump mengeluarkan ancaman tindakan ketenteraan terhadap Teheran susulan tindakan keras terhadap penunjuk perasaan, malah pernah memberitahu penunjuk perasaan “bantuan sedang dalam perjalanan”.

Namun, dalam beberapa hari kebelakangan ini, nada Washington lebih tertumpu kepada usaha mengekang program nuklear Iran, yang dibimbangi Barat bertujuan menghasilkan senjata nuklear.

Naib Presiden Amerika Syarikat, Encik JD Vance, dalam temu bual dengan SiriusXM yang disiarkan pada 4 Februari, berkata Encik Trump akan “mengekalkan semua pilihan”.

“Beliau akan bercakap dengan semua pihak, cuba mencapai apa yang boleh, melalui cara bukan ketenteraan, dan jika beliau rasakan (langkah) ketenteraan adalah satu-satunya pilihan, maka itulah yang akhirnya akan dipilih,” katanya.

Di Eropah dan rantau sekitarnya, kebimbangan terhadap kemungkinan peningkatan ketenteraan semakin ketara.

Canselor Jerman, Encik Friedrich Merz, ketika berada di Doha, menyeru kepimpinan Iran supaya “benar-benar memberi komitmen rundingan”, sambil memberi amaran tentang “kebimbangan besar terhadap peningkatan ketenteraan di rantau ini”.

Presiden Turkey, Encik Recep Tayyip Erdogan, pula dipetik media tempatan sebagai berkata:

“Setakat ini, saya melihat kedua-dua pihak mahu memberi ruang kepada diplomasi”, sambil menegaskan bahawa konflik “bukanlah penyelesaian”.

Namun, ketegangan muncul menjelang rundingan berhubung skop perbincangan.

Washington sebelum ini mahu isu sokongan Iran terhadap kumpulan proksi serantau serta program peluru berpandu balistik turut dibincangkan, dua perkara yang ditentang Teheran.

Menurut laporan New York Times yang memetik pegawai Iran tanpa nama, Amerika akhirnya bersetuju rundingan itu tidak melibatkan pelaku serantau lain.

Walaupun tumpuan utama adalah isu nuklear, perbincangan mengenai peluru berpandu dan kumpulan bersenjata akan turut disentuh “dengan matlamat membentuk rangka kerja perjanjian”.

Bagaimanapun, Institut Pengajian Perang di Amerika Syarikat, memberi amaran jika Iran masih tegar.

“Iran terus menunjukkan ketegaran terhadap tuntutan Amerika Syarikat, sekali gus mengurangkan kemungkinan penyelesaian diplomatik dapat dicapai,” katanya.

Ancaman ketenteraan masih membayangi rundingan itu.

Amerika telah menggerakkan kumpulan kapal perang yang diketuai, USS Abraham Lincoln, ke rantau berkenaan, manakala Iran berulang kali memberi amaran akan membalas dengan menyerang pangkalan Amerika jika diserang.

“Kami bersedia mempertahankan diri dan terpulang kepada presiden Amerika untuk memilih antara tolak ansur atau perang,” kata jurucakap tentera Iran, Jeneral Mohammad Akraminia, yang dipetik televisyen pemerintah.

Beliau turut memberi amaran Iran mempunyai akses ‘mudah’ ke pangkalan Amerika di rantau itu.

Dalam satu lagi perkembangan yang mencerminkan ketegangan, Pengawal Revolusi Iran merampas dua kapal tangki minyak bersama kru asing di perairan Teluk atas dakwaan “penyeludupan bahan api”, lapor agensi berita Tasnim.

Butiran mengenai bendera kapal dan kewarganegaraan kru tidak didedahkan.

Mantan Menteri Luar Iran, Encik Ali Akbar Velayati, yang kini menjadi penasihat kepada Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei, menegaskan pendirian Teheran.