Umat Islam menunaikan solat Jumaat pada Jumaat pertama bulan suci Ramadan di Masjidil Haram, kota suci Makkah, Arab Saudi, 20 Februari 2026. - Foto REUTERS

RIYADH: Pihak berkuasa Arab Saudi melaksanakan langkah kawalan trafik dan pengurusan orang ramai secara menyeluruh sepanjang Ramadan susulan peningkatan mendadak jumlah jemaah umrah di Masjidil Haram, Makkah. Tumpuan diberikan kepada keselamatan pejalan kaki serta kelancaran pergerakan jemaah, khususnya beberapa jam sebelum, semasa dan selepas waktu solat.

Pegawai keselamatan memaklumkan bahawa jumlah pengunjung di Masjidil Haram, dataran sekeliling dan laluan masuk meningkat ketara setiap kali menjelang waktu solat fardu dan solat sunat malam. Keadaan itu mendorong pihak berkuasa mengawal pergerakan kenderaan serta perkhidmatan pengangkutan bagi mengelakkan kesesakan dan risiko keselamatan, lapor Khaleej Times.

“Kami memberi keutamaan kepada keselamatan jemaah. Laluan pejalan kaki di kawasan tengah dikhaskan sepenuhnya untuk orang ramai, dan kenderaan tidak dibenarkan memasuki zon tersebut dalam tempoh tertentu sekitar waktu solat,” kata seorang pegawai pengurusan keselamatan.

Di kawasan pusat sekitar Masjidil Haram, laluan khas pejalan kaki dilaksanakan, manakala motosikal dan basikal yang tidak dibenarkan akan dihalang daripada memasuki kawasan berkenaan. Kenderaan yang diletakkan di lokasi yang boleh menjejaskan keselamatan pejalan kaki akan ditunda dan dikenakan tindakan undang-undang.

Bagi memudahkan pergerakan, jemaah diuruskan melalui bas awam dari Lapangan Terbang Antarabangsa Raja Abdulaziz serta dari 14 kawasan parkir yang ditetapkan, termasuk sembilan di dalam kota suci dan lima di laluan masuk ke Makkah. Jemaah yang tidak dapat memasuki Masjidil Haram atau dataran luarnya ketika waktu puncak akan diarahkan ke masjid berhampiran serta dewan solat yang dilengkapi kemudahan siaran langsung.

Kawasan Mataf, iaitu ruang marmar putih yang mengelilingi Kaabah, diperuntukkan sepenuhnya untuk jemaah yang melaksanakan umrah sepanjang hari bagi memastikan ibadah tawaf dilakukan dengan selamat dan teratur.

Dalam usaha mempertingkatkan mutu perkhidmatan, Kementerian Haji dan Umrah turut memperkenalkan Panduan Digital Umrah dan Ziarah yang diterjemahkan ke dalam 16 bahasa. Inisiatif ini merupakan sebahagian daripada strategi transformasi digital yang bertujuan memudahkan jutaan jemaah antarabangsa setiap tahun, lapor Gulf News.

Menurut kementerian itu, panduan interaktif berkenaan disusun mengikut kronologi perjalanan jemaah bermula daripada persiapan sebelum berlepas, termasuk keperluan visa dan permit, sehingga tatacara ibadah seperti ihram, tawaf dan sa’i. “Kami mahu memastikan setiap jemaah menerima maklumat prosedur dan panduan agama dalam bahasa ibunda mereka supaya ibadah dapat dilaksanakan dengan lebih yakin dan teratur,” jelas seorang jurucakap kementerian.

Panduan tersebut turut menyediakan pautan digital ke peta interaktif, video penerangan, serta maklumat berkaitan pengangkutan dan pergerakan di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi di Madinah. Ia juga mengandungi garis panduan tingkah laku dan pengurusan orang ramai, khususnya ketika sepuluh malam terakhir Ramadan yang lazimnya menyaksikan lonjakan luar biasa jumlah jemaah.

Akses ke ruang solat di Masjidil Haram turut dikawal menggunakan papan tanda bercahaya di pintu masuk. Lampu hijau menandakan ruang masih tersedia, manakala lampu merah menunjukkan kapasiti telah penuh dan kemasukan dihentikan. Anggota keselamatan akan mengarahkan jemaah ke ruang solat, kawasan tawaf dan sa’i yang masih mempunyai kapasiti di setiap tingkat serta dataran luar.

Perkhidmatan pengangkutan termasuk bas awam, tren Haramain ke Stesen Rusayfah, perkhidmatan ulang alik antara kawasan parkir dan pusat pengangkutan, serta teksi yang tertakluk kepada kawalan keselamatan pejalan kaki terus beroperasi bagi menyokong pergerakan jemaah. Pemandu bukan berihram dibenarkan menggunakan kenderaan persendirian tertakluk kepada arahan trafik di lokasi.

Ruang tingkat bawah masjid diperuntukkan untuk orang kurang upaya kecuali kawasan Mataf, manakala kereta elektrik disediakan di tingkat satu bagi jemaah yang memerlukan bantuan. Mereka yang menggunakan kereta elektrik diwajibkan melaksanakan tawaf menggunakan kemudahan tersebut.

Permit umrah diwajibkan kepada semua jemaah, dan laluan pejalan kaki diberikan keutamaan berbanding kenderaan di kawasan tengah sekitar Masjidil Haram. Pemandu yang dalam keadaan berihram perlu meletakkan kenderaan di kawasan parkir pintu masuk kota dan meneruskan perjalanan menggunakan pengangkutan awam.

Pihak berkuasa turut menegaskan larangan membawa senjata atau alat tajam, merokok, berniaga, mengemis atau mengutip sumbangan di dalam masjid dan datarannya. Penyimpanan atau meninggalkan bagasi di kawasan masjid adalah dilarang, begitu juga sebarang perbuatan yang boleh mengganggu keselamatan atau kelancaran ibadah.

“Kami menyeru semua jemaah mematuhi arahan dan menjaga disiplin bagi memastikan ibadah berlangsung dalam suasana aman dan teratur,” kata pegawai tersebut.