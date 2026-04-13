MAKKAH: Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi menegaskan bahawa hanya visa haji merupakan satu-satunya dokumen rasmi yang dibenarkan untuk jemaah luar negara menunaikan ibadah haji 2026.

Dalam kenyataannya, kementerian itu menjelaskan bahawa pemegang visa lawatan, visa transit, visa umrah atau visa pelancong tidak dibenarkan menunaikan haji atau memasuki Kota Suci Makkah sepanjang tempoh yang ditetapkan.