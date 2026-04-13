Saudi tetapkan hanya visa haji dokumen rasmi Haji 2026
Pemegang visa lawatan, transit, umrah atau pelancong tidak dibenarkan tunai haji atau masuk Makkah sepanjang tempoh yang ditetapkan
Apr 13, 2026 | 11:27 AM
Jemaah berjalan berhampiran salah satu pintu masuk Masjidil Haram ketika bulan suci Ramadan di Makkah. - Foto REUTERS
MAKKAH: Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi menegaskan bahawa hanya visa haji merupakan satu-satunya dokumen rasmi yang dibenarkan untuk jemaah luar negara menunaikan ibadah haji 2026.
Dalam kenyataannya, kementerian itu menjelaskan bahawa pemegang visa lawatan, visa transit, visa umrah atau visa pelancong tidak dibenarkan menunaikan haji atau memasuki Kota Suci Makkah sepanjang tempoh yang ditetapkan.
