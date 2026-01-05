Anggota tentera pemerintah menaiki bahagian belakang sebuah trak pikap di bandar pelabuhan Mukalla di pesisir Laut Arab, selepas pemerintah Yaman yang diiktiraf antarabangsa dan disokong Arab Saudi mengumumkan kejayaan merampas semula kawalan ke atas pelabuhan strategik itu serta ibu negeri wilayah Hadramout daripada kumpulan pemisah selatan, Yemen, 4 Januari 2026. - Foto REUTERS

ADEN: Sekurang-kurangnya 80 anggota Majlis Peralihan Selatan (STC) terbunuh dalam pertempuran dan serangan udara sejak 2 Januari, ketika pasukan pemerintah Yaman yang disokong Arab Saudi melancarkan operasi besar-besaran untuk merampas semula wilayah strategik di selatan negara itu.

Seorang pegawai kanan ketenteraan STC memberitahu agensi berita AFP pada 4 Januari bahawa selain korban nyawa, sekurang-kurangnya 152 pejuang STC cedera manakala 130 lagi ditawan sejak operasi bermula. “Ini angka awal korban sejak operasi dilancarkan. Serangan udara dan pertempuran darat berlaku secara intensif,” kata pegawai itu, sambil menyalahkan serangan oleh gabungan tentera pimpinan Arab Saudi sebagai punca utama korban besar di pihak STC.

Operasi ketenteraan oleh pasukan pemerintah yang disokong Riyadh bermula pada 2 Januari lalu menyasarkan wilayah yang dirampas STC pada awal Disember lalu, sekali gus mencetuskan pertembungan terbuka antara dua kumpulan yang disokong oleh sekutu Teluk berbeza, Arab Saudi dan Amiriah Arab Bersatu (UAE).

Menurut pegawai STC itu, kebanyakan korban berlaku akibat serangan udara gabungan pimpinan Arab Saudi yang menyasarkan kem ketenteraan STC, termasuk di kem al-Khasha dan Barshid di wilayah Hadramout.

Pada 2 Januari, satu serangan udara ke atas kem al-Khasha mengorbankan sekurang-kurangnya 20 orang, menurut angka awal yang diumumkan STC. Sehari kemudian, seorang pegawai tentera STC mengesahkan jet pejuang Saudi melancarkan serangan udara “intensif” ke atas satu lagi kem mereka di Barshid, barat bandar Mukalla.

Di pihak pemerintah, seorang pegawai tentera yang disokong Arab Saudi memberitahu AFP bahawa sekurang-kurangnya 14 anggota pasukan pemerintah terbunuh, manakala lebih 30 yang lain cedera dalam pertempuran sejak beberapa hari lalu.

Presidensi Yaman pada 3 Januari mengumumkan kejayaan merampas semula wilayah kaya sumber Hadramout, susulan pengunduran pasukan STC. Pegawai tentera pemerintah yang sejajar dengan Riyadh turut memaklumkan bahawa wilayah jiran, al-Mahra, kembali menyatakan kesetiaan kepada kerajaan pusat tanpa sebarang tentangan.

Pada 4 Januari, dua pegawai tentera pemerintah mengesahkan bahawa pasukan yang disokong Arab Saudi sedang mengukuhkan kedudukan mereka di Mukalla, ibu negeri Hadramout dan pelabuhan utama di pesisir Laut Arab.

Arab Saudi dan UAE telah lama menyokong kumpulan berbeza dalam pemerintah Yaman yang berpecah-belah. Namun, ofensif STC pada Disember lalu, yang menyaksikan penguasaan Hadramout dan al-Mahra, mencetuskan kemarahan Riyadh dan secara terbuka mendedahkan keretakan hubungan antara dua kuasa minyak Teluk itu.

Sejak itu, gabungan pimpinan Arab Saudi melancarkan beberapa siri amaran dan serangan udara, termasuk satu serangan yang didakwa menyasarkan penghantaran senjata dari UAE kepada kumpulan pemisah tersebut.

Ketua Majlis Kepimpinan Presiden Yemen (PLC), Encik Rashad al-Alimi, dalam kenyataan sebelum ini menyifatkan operasi pasukan Perisai Tanah Air yang disokong Arab Saudi sebagai satu “kejayaan luar biasa”. “Pasukan kami telah berjaya merampas semula semua kedudukan ketenteraan dan keselamatan di wilayah yang bersempadan dengan Arab Saudi,” katanya, sambil menegaskan bahawa Mukalla kini kembali berada di bawah kawalan pemerintah yang diiktiraf antarabangsa .

Walaupun berdepan kekalahan ketenteraan, STC menyatakan kesediaan untuk berdialog. Kumpulan itu menyambut tawaran perbincangan oleh Arab Saudi, menyifatkannya sebagai “peluang tulen” untuk melindungi “aspirasi rakyat selatan”.

Di lapangan, sumber tempatan memberitahu Al Jazeera bahawa keadaan di beberapa kawasan di Hadramout, termasuk bandar Seiyun, beransur pulih, dengan operasi institusi pemerintah dan perkhidmatan awam mula disambung semula. Gabenor Hadramout, Encik Salem Ahmed Said al-Khanbashi, turut dilaporkan tiba di Seiyun selepas pasukan pemerintah menguasai wilayah itu.

Namun, ketegangan berterusan di bandar pelabuhan Aden, kubu kuat STC. Pemerintah Yaman menuduh STC mengenakan sekatan pergerakan terhadap orang awam, termasuk menahan keluarga dan pesakit yang cuba memasuki bandar tersebut. “Sekatan terhadap pergerakan rakyat ke Aden adalah pelanggaran serius Perlembagaan dan pencabulan Perjanjian Riyadh,” menurut kenyataan pemerintah. “Kami menuntut agar semua sekatan dihentikan serta-merta dan tanpa syarat,” katanya.

Seorang pegawai pemerintah memberitahu Reuters bahawa pasukan pemerintah merancang untuk meneruskan operasi dari Hadramout ke Aden. Walaupun sebahagian penerbangan dari Lapangan Terbang Antarabangsa Aden telah disambung semula, sekatan perjalanan masih dilaporkan di kawasan lain, termasuk Socotra.

Konflik dalaman ini berlaku ketika Yemen masih bergelut dengan perang lebih sedekad menentang kumpulan Houthi yang disokong Iran. Sejak 2015, peperangan itu telah mengorbankan ratusan ribu nyawa dan mencetuskan salah satu krisis kemanusiaan terburuk di dunia.