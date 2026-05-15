PADANG: Pasukan penyelamat menemui sembilan mayat selepas kejadian tanah runtuh melanda kawasan berhampiran sebuah lombong emas haram di Pulau Sumatera, Indonesia, lapor pihak polis pada Jumaat, 15 Mei.

Jurucakap Polis Sumatera Barat, Cik Susmelawati Rosya, berkata tebing berhampiran lombong itu runtuh pada 14 Mei di daerah Sijunjung ketika sekumpulan pelombong sedang bekerja kira-kira tiga meter dari lokasi kejadian.

Laporan berkaitan
Risiko lombong emas haram di Riau terus ragut nyawaFeb 10, 2026 | 1:23 PM
19 hilang akibat tanah runtuh di lombong emas Papua BaratMay 19, 2025 | 3:38 PM
lombong emasSumatera