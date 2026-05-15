Sembilan maut tertimbus tanah runtuh di lombong emas haram di Sumatera
May 15, 2026 | 3:55 PM
Orang ramai dan pasukan penyelamat berkumpul di lokasi tanah runtuh berhampiran sebuah lombong emas haram di daerah Sijunjung, Sumatera Barat, Indonesia, yang mengorbankan sembilan pelombong pada Khamis. Pihak berkuasa menggunakan jentera berat bagi mencari mangsa yang tertimbus. - Foto Dok.Istimewa
PADANG: Pasukan penyelamat menemui sembilan mayat selepas kejadian tanah runtuh melanda kawasan berhampiran sebuah lombong emas haram di Pulau Sumatera, Indonesia, lapor pihak polis pada Jumaat, 15 Mei.
Jurucakap Polis Sumatera Barat, Cik Susmelawati Rosya, berkata tebing berhampiran lombong itu runtuh pada 14 Mei di daerah Sijunjung ketika sekumpulan pelombong sedang bekerja kira-kira tiga meter dari lokasi kejadian.
