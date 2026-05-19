Serangan masjid San Diego cetus kebimbangan isu Islamofobia di AS
Polis siasat kejadian sebagai kemungkinan jenayah kebencian
May 19, 2026 | 1:54 PM
Imam masjid, EncikTaha Hassane (tengah), dalam sidang media susulan kejadian tembakan di Pusat Islam San Diego, California, Amerika Syarikat, pada 18 Mei. - Foto REUTERS
SAN DIEGO: Serangan tembakan di masjid terbesar San Diego yang mengorbankan tiga individu pada 18 Mei, mencetuskan kebimbangan baru mengenai peningkatan Islamofobia di Amerika Syarikat.
Buat masa ini, pihak berkuasa menyiasat kejadian itu sebagai kemungkinan jenayah kebencian.
