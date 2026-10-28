JAKARTA: Dua warga Singapura dan 15 rakyat Malaysia ditahan pihak berkuasa imigresen Indonesia kerana disyaki mengendalikan kegiatan pinjaman wang dalam talian secara haram dari sebuah vila di Bali, yang dipercayai beroperasi sejak lebih enam bulan lalu.

Kesemua 17 suspek ditahan pada 22 Oktober dalam satu operasi pemeriksaan imigresen bersama di sebuah vila di Kampung Dalung, Kuta Utara, kawasan tumpuan pelancong di pulau peranginan itu.

Ketua Pejabat Imigresen Lapangan Terbang Antarabangsa Gusti Ngurah Rai, Encik Muhamad Novyandri, berkata siasatan awal mendapati kegiatan itu dikendalikan tiga pengurus, manakala 14 suspek lain bertugas sebagai kakitangan pentadbiran.

Menurut beliau, sindiket berkenaan menggunakan iklan Facebook untuk mempromosikan perkhidmatan pinjaman wang sebelum mengarahkan bakal pelanggan menghubungi beberapa nombor WhatsApp yang disediakan.

Melalui aplikasi itu, suspek dipercayai mengumpulkan pelbagai maklumat peribadi pelanggan, termasuk butiran pekerjaan, slip gaji dan nombor telefon individu yang boleh dihubungi ketika kecemasan.

Maklumat tersebut digunakan untuk menilai kelayakan peminjam sebelum pinjaman diluluskan.

Sindiket itu dipercayai mengenakan kadar faedah antara 20 dengan 30 peratus, bergantung pada penilaian terhadap profil dan kemampuan kewangan setiap peminjam.

Siasatan awal turut mendapati kegiatan tersebut menyasarkan warga asing yang menetap di luar Indonesia dengan tiada rakyat tempatan dikenal pasti sebagai pelanggan.

Menurut Encik Novyandri, setiap pasukan pentadbiran diberikan sasaran keuntungan bulanan sebanyak AS$7,800 ($9,990), manakala setiap pekerja menerima gaji antara AS$1,200 dengan AS$1,600 sebulan.

Jumlah pendapatan itu menunjukkan kegiatan berkenaan dipercayai mempunyai struktur operasi yang tersusun, termasuk pembahagian tugas, sasaran keuntungan dan kaedah mendapatkan pelanggan melalui media sosial.

Pihak berkuasa mula mengesan operasi tersebut selepas menerima aduan orang awam mengenai kegiatan mencurigakan di vila berkenaan.

Siasatan awal menunjukkan rangkaian pinjaman dalam talian antarabangsa itu telah beroperasi di Bali selama lebih enam bulan sebelum kegiatan mereka terbongkar.

Kesemua suspek kini ditempatkan di pusat tahanan imigresen sementara menunggu siasatan lanjut.

Mereka disyaki melanggar Artikel 75 Undang-Undang Imigresen Indonesia 2011, yang membolehkan pihak berkuasa mengambil tindakan terhadap warga asing yang menyalahgunakan permit tinggal atau melanggar peraturan imigresen.

“Semua warga asing terbabit disyaki menyalahgunakan visa mereka,” kata Encik Novyandri dalam sidang media pada 26 Oktober.

Beliau menegaskan bahawa pihak berkuasa tidak akan bertolak ansur terhadap warga asing yang menggunakan permit tinggal untuk bekerja secara haram.

“Kami akan mengambil tindakan tegas terhadap mana-mana warga asing yang menyalahgunakan permit tinggal untuk bekerja secara haram, tanpa pengecualian,” katanya.

Sementara itu, Ketua Direktorat Jeneral Imigresen Bali, Encik Ramdhani, berkata pihaknya akan memperketat pengawasan terhadap warga asing bagi memastikan mereka mematuhi undang-undang dan peraturan imigresen Indonesia.

Beliau menegaskan bahawa meskipun Bali bergantung kepada sektor pelancongan, pihak berkuasa tidak akan membenarkan kegiatan haram yang boleh menjejas keselamatan dan imej pulau tersebut.

“Kami menyokong industri pelancongan Bali, tetapi tidak akan bertolak ansur terhadap penyalahgunaan permit tinggal, pelanggaran undang-undang atau tindakan yang boleh mencemarkan reputasi Bali sebagai destinasi pelancongan,” katanya.

Beliau turut menggesa penduduk setempat supaya segera melaporkan sebarang kegiatan mencurigakan yang membabitkan warga asing di kawasan kediaman mereka.

Gabenor Bali, Encik Wayan Koster, pula menyambut baik tindakan tegas pihak imigresen terhadap warga asing yang disyaki melanggar undang-undang Indonesia.

Menurut beliau, langkah penguatkuasaan penting bagi mengekalkan ketenteraman awam, melindungi keselamatan penduduk dan memastikan reputasi Bali sebagai destinasi pelancongan budaya terus terpelihara.

Menurutnya, Bali kekal terbuka kepada pelancong tempatan dan antarabangsa, namun semua pengunjung wajib menghormati undang-undang, adat resam, tradisi dan budaya masyarakat setempat.

“Kami terus mengalu-alukan kedatangan pelancong, tetapi sektor pelancongan mesti diurus secara bertanggungjawab dan mengikut undang-undang bagi melindungi kedaulatan serta maruah negara,” katanya.

Penahanan terbaharu itu menyusuli beberapa operasi membanteras kegiatan jenayah membabitkan warga asing di Bali, termasuk penipuan dalam talian dan perjudian haram.

Pada April lalu, pihak imigresen Lapangan Terbang Ngurah Rai menahan 26 warga asing dari Filipina, Kenya, Taiwan dan Malaysia di Kuta kerana disyaki terbabit dalam rangkaian penipuan antarabangsa.

Sebahagian daripada individu yang ditahan dalam operasi tersebut turut dipercayai menjadi mangsa pemerdagangan manusia.

Pada Februari pula, polis menahan 35 warga India kerana disyaki mengendalikan kegiatan perjudian haram di daerah Badung dan Tabanan.

Pada 8 Oktober, Mahkamah Daerah Denpasar menjatuhkan hukuman penjara antara dua dengan dua tahun enam bulan terhadap tertuduh dalam kes berkenaan.

Menurut data Polis Bali, seramai 225 warga asing dikenal pasti sebagai suspek dalam pelbagai kes jenayah sepanjang 2025.

Setakat September 2026 pula, sekurang-kurangnya 182 warga asing ditahan kerana disyaki terbabit dalam pelbagai kegiatan jenayah di pulau itu.