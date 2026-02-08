Beratus-ratus ribu rakyat Malaysia merentasi Koswe setiap hari untuk bekerja bagi menyara keluarga. - Foto ST

PETALING JAYA: Skim perlindungan pekerja rentas sempadan untuk rakyat Malaysia dijangka siap menjelang akhir 2026, dengan kajian kebolehlaksanaan selesai menjelang Mac, kata Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Ramanan Ramakrishnan.

Beliau berkata Pertubuhan Keselamatan Sosial (Perkeso) – dana insurans untuk pekerja bergaji rendah – telah diarahkan untuk memuktamadkan kajian tersebut untuk pertimbangan Kabinet.

Ini susulan maklum balas yang kukuh daripada pekerja, kesatuan sekerja dan pihak berkepentingan lain mengenai risiko yang dihadapi oleh rakyat Malaysia yang bekerja di luar negara tetapi berulang-alik setiap hari dari rumah.

“Ini bukanlah kebimbangan abstrak. Apabila pekerja bercakap tentang perlindungan dan keselamatan, ia menggambarkan risiko sebenar jika sesuatu berlaku semasa mencari nafkah,” katanya dalam satu kenyataan pada 6 Februari.

Datuk Seri Ramanan berkata ratusan ribu rakyat Malaysia merentasi sempadan antarabangsa setiap hari untuk bekerja sambil menyara keluarga di Malaysia, menjadikannya perlu skim tersebut dilaksanakan.

Skim yang dicadangkan itu, katanya, bertujuan menutup jurang perlindungan, terutamanya dalam perlindungan kecederaan akibat pekerjaan yang mungkin tidak terpakai sepenuhnya merentasi sempadan negara, dengan menyediakan Skim Kecederaan Pekerjaan sedia ada di Malaysia yang ditadbir oleh Perkeso.

“Perlindungan kecederaan pekerjaan bukan sahaja mengenai rawatan perubatan.

“Ia mengenai jaminan pendapatan semasa pemulihan, sokongan untuk keluarga dan memastikan pekerja tidak terdedah kepada masalah kewangan kerana keadaan di luar kawalan mereka,” katanya.