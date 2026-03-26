Sumber: Iran mahu Lebanon disertakan dalam gencatan senjata
Mar 26, 2026 | 1:10 PM
Sepanduk memaparkan imej Hassan Nasrallah, pemimpin gerakan Syiah Lebanon Hezbollah yang terbunuh, tergantung pada sebuah bangunan di sepanjang jalan yang dipenuhi runtuhan akibat serangan udara Israel pada waktu malam di kawasan pinggir selatan Beirut pada 25 Mac 2026. - Foto AFP
BEIRUT: Iran dilaporkan memaklumkan kepada pihak perantara bahawa Lebanon perlu disertakan dalam sebarang perjanjian gencatan senjata dengan Amerika Syarikat dan Israel, sekali gus mengaitkan penamatan konflik serantau dengan penghentian serangan Israel terhadap Hezbollah.
Menurut enam sumber serantau yang mengetahui pendirian Teheran kepada Reuters, Iran sejak pertengahan Mac lagi telah menegaskan bahawa sebarang perjanjian mesti merangkumi perlindungan terhadap sekutunya di Lebaono.
Israel perluas operasi darat di Lebanon selepas serangan ke atas jambatan utama Mar 23, 2026 | 12:16 PM
Trump, Iran ancam sasaran kuasa, tenaga ketika perang memuncakMar 22, 2026 | 4:33 PM