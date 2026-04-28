Suspek bersenjata didakwa cuba bunuh Trump berdepan hukuman seumur hidup
Apr 28, 2026 | 9:22 AM
Peguam Negara Amerika Syarikat bagi Daerah Columbia, Jeanine Pirro, menunjukkan gambar senjata yang dibawa oleh suspek Cole Tomas Allen dalam insiden tembakan di Washington semasa majlis tahunan Persatuan Wartawan Rumah Putih. Beliau bersama Pemangku Peguam Negara, Todd Blanche, menghadiri sidang media di Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat di Washington, D.C., pada 27 April 2026. - Foto REUTERS
WASHINGTON: Seorang lelaki berdepan tuduhan cubaan membunuh Presiden Amerika Syarikat, Donald Trump, selepas didakwa cuba melepaskan tembakan dalam satu majlis makan malam media berprofil tinggi di ibu negara pada 25 April.
Suspek, Cole Allen, 31 tahun, didakwa di mahkamah persekutuan pada 27 April atas kesalahan cuba membunuh presiden ketika majlis anjuran Persatuan Wartawan Rumah Putih yang berlangsung di sebuah hotel di Washington.
