Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menjawab soalan wartawan semasa sidang media di Bilik Taklimat Akhbar Brady, Rumah Putih di Washington, DC, pada 20 Februari 2026 bagi menjawab keputusan Mahkamah Agung yang menolak sebahagian besar tarifnya. - Foto AFP

WASHINGTON: Tarif baharu Amerika Syarikat ke atas barangan import mula berkuat kuasa pada 24 Februari ketika Presiden Donald Trump berusaha membina semula agenda perdagangannya susulan keputusan Mahkamah Agung yang membatalkan sebahagian besar duti global yang pernah dikenakannya.

Tarif baharu itu ditetapkan pada kadar awal 10 peratus dan menurut kenyataan Rumah Putih pada 20 Februari lalu, ia bertujuan “menangani defisit imbangan pembayaran Amerika Syarikat yang besar dan serius”.

Encik Trump bagaimanapun berikrar untuk menaikkan kadar tersebut kepada 15 peratus, dengan pengecualian terus diberikan kepada barangan yang tertakluk kepada siasatan khusus sektor serta perjanjian perdagangan Amerika-Mexico-Canada.

Langkah ini dilihat sebagai usaha Encik Trump mengukuhkan dasar ekonominya selepas Mahkamah Agung, dalam keputusan enam lawan tiga, memutuskan bahawa beliau telah melampaui kuasa apabila menggunakan undang-undang tahun 1977 untuk mengenakan tarif secara tiba-tiba terhadap negara tertentu.

Walaupun tarif khusus sektor seperti keluli dan kenderaan masih kekal, keputusan mahkamah membuka ruang kepada pertikaian lebih kompleks termasuk tuntutan bayaran balik terhadap duti yang telah dibatalkan.

Tarif baharu yang berkuat kuasa pada 24 Februari ini hanya akan berlangsung selama 150 hari melainkan dilanjutkan oleh Kongres. Ia dilihat sebagai langkah sementara sebelum pembentukan dasar perdagangan yang lebih kekal.

Agensi Kastam dan Perlindungan Sempadan Amerika memaklumkan bahawa ia akan menghentikan kutipan tarif yang dibatalkan mahkamah mulai hari ini, dan pada masa sama mula mengutip tarif baharu 10 peratus itu.

Menurut Naib Presiden Dasar Cukai Persekutuan di Yayasan Cukai, Encik Erica York, tarif baharu itu akan terpakai kepada import bernilai AS$1.2 trilion (S$1.52 trilion) setahun, iaitu kira-kira 34 peratus daripada jumlah keseluruhan barangan yang diimport ke negara itu.

“Tarif Trump membawa kepada peningkatan cukai purata sebanyak AS$1,000 bagi setiap isi rumah Amerika pada 2025,” katanya. Beliau menambah bahawa walaupun tarif global yang dikenakan di bawah Akta Kuasa Ekonomi Kecemasan Antarabangsa telah diisytiharkan tidak sah, duti baharu dan sedia ada masih dijangka “mengakibatkan beban sekitar AS$700 bagi setiap isi rumah pada 2026”.

Encik Trump bagaimanapun menegaskan bahawa keputusan Mahkamah Agung sebenarnya memberinya “lebih banyak kuasa dan kekuatan”. Beliau berkata boleh menggunakan sistem lesen untuk melakukan perkara yang “sangat keras” terhadap negara asing. “Saya boleh gunakan lesen untuk melakukan perkara yang benar-benar ‘teruk’ kepada negara asing,” katanya.

Bekas pegawai perdagangan Amerika, Cik Wendy Cutler, berpendapat bahawa Encik Trump kini memerlukan instrumen baharu untuk menyatakan ketidakpuasan terhadap tindakan negara lain. “Dengan sayap tarifnya dipotong, Trump memerlukan alat baharu untuk menyuarakan ketidakpuasan terhadap tindakan pihak lain,” kata Cik Cutler, yang kini Naib Presiden Kanan di Institut Dasar Asia Society.

Beliau menambah bahawa ancaman mengenakan bayaran lesen yang tinggi boleh menjadi alternatif, namun “ia tidak mempunyai kesan dramatik dan ukuran kuantitatif seperti tarif”.

Encik Trump turut memberi amaran akan menaikkan tarif terhadap negara yang cuba “bermain helah” susulan keputusan mahkamah itu, satu peringatan kepada negara yang baru-baru ini memeterai perjanjian perdagangan dengan Washington di bawah ancaman duti.

Sepanjang tahun lalu, Encik Trump mengenakan pelbagai kadar tarif terhadap rakan dagang, kadangkala dengan perubahan mendadak, sebagai tekanan dalam rundingan perdagangan. Beliau menggunakan pendekatan itu sebagai alat tawar-menawar terhadap sekutu dan pesaing.

Wakil Perdagangan Amerika, Encik Jamieson Greer, berkata pada program CBS bahawa perjanjian tarif yang dimeterai masih berkuat kuasa walaupun selepas keputusan mahkamah. “Kami menjangkakan rakan dagang akan terus mematuhi perjanjian tersebut,” katanya.

Namun, kadar 15 peratus yang diancam Trump itu bagi sesetengah negara seperti Britain dan Australia melebihi kadar 10 peratus yang mereka hadapi sebelum ini di bawah program terdahulu.

Cik Cutler memberi amaran bahawa tindakan Trump boleh meningkatkan kekecewaan dalam kalangan rakan dagang Amerika. “Walaupun kemungkinan tindak balas balas adalah rendah, negara-negara berkenaan mungkin mempercepatkan usaha untuk mempelbagaikan hubungan perdagangan mereka dan mengurangkan kebergantungan kepada Amerika Syarikat,” katanya.