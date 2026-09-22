TOKYO: Sekurang-kurangnya lima orang terkorban, enam masih hilang dan 23 cedera selepas Taufan Dujuan membawa hujan lebat, banjir dan tanah runtuh ke Jepun, selain menyebabkan puluhan ribu rumah terputus bekalan elektrik dan perjalanan udara serta kereta api terganggu.

Agensi Pengurusan Kebakaran dan Bencana Jepun berkata angka korban itu direkodkan setakat 12.30 tengah hari pada 22 September, selepas taufan berkenaan membadai kawasan sekitar Tokyo.

Tiga kematian dilaporkan di wilayah Chiba dan dua lagi di Kanagawa, manakala operasi mencari enam mangsa yang hilang akibat tanah runtuh masih diteruskan.

Lebih 1.6 juta penduduk sebelum ini diberi amaran supaya bersiap sedia untuk berpindah ketika Dujuan, yang membawa angin maksimum sekitar 144 kilometer sejam, menghampiri kawasan berhampiran Tokyo.

Lebih 45,000 rumah di Chiba masih terputus bekalan elektrik pada petang 22 September, manakala lebih 460 rumah dilaporkan rosak akibat taufan itu.

Dujuan bergerak menjauhi pantai Jepun menuju ke timur laut Lautan Pasifik pada pagi 22 September, membolehkan kebanyakan amaran hujan lebat dan tanah runtuh ditarik balik atau diturunkan tahapnya.

Agensi Meteorologi Jepun (JMA) berkata kekuatan angin taufan itu semakin berkurangan ketika ia bergerak ke arah Kepulauan Aleutian.

Hujan bagaimanapun masih dijangka berterusan di beberapa kawasan.

Dujuan, yang dikenali sebagai Taufan No. 25 dalam sistem penamaan Jepun bagi 2026, membawa hujan luar biasa lebat ke beberapa kawasan sekitar Tokyo.

Pulau Oshima, kira-kira 120 kilometer ke selatan pusat Tokyo, dilaporkan menerima 832 milimeter hujan dalam tempoh 48 jam, lebih dua kali ganda purata hujan bagi keseluruhan September.

Data JMA turut menunjukkan hujan di Oshima pada awal September mencatat paras luar biasa tinggi berbanding rekod bulan itu.

Di Edogawa, Tokyo, jumlah hujan dalam tempoh 24 jam dilaporkan mencecah 282.5 milimeter, menunjukkan betapa luar biasanya hujan yang dibawa sistem cuaca itu.

Hujan lebat turut menyebabkan banjir di beberapa kawasan termasuk Kamakura, destinasi pelancongan popular di selatan Tokyo.

Datuk Bandar Kamakura, Encik Takashi Matsuo, memberi amaran mengenai banjir di beberapa bahagian bandar itu dan meminta penduduk mengelakkan perjalanan dengan kereta kerana keadaan berbahaya.

Banjir turut dilaporkan di Ichikawa dan Oamishirasato di wilayah Chiba.

Kesan Dujuan juga dirasakan dalam sektor pengangkutan apabila ratusan penerbangan dibatalkan dan beberapa perkhidmatan kereta api tergendala.

Japan Airlines membatalkan 135 penerbangan pada 21 September, manakala All Nippon Airways membatalkan 140 penerbangan, menjadikan keseluruhannya 275 penerbangan dibatalkan.

Pembatalan itu menyebabkan penumpang terkandas di beberapa lapangan terbang.

Beberapa laluan kereta api juga menggantung sementara perkhidmatan, termasuk sebahagian perjalanan kereta api laju Shinkansen yang menghubungkan Tokyo dengan Osaka.

Cuaca buruk turut memaksa penganjur Tokyo Game Show, antara pameran permainan video terbesar dunia, membatalkan keseluruhan acara pada hari terakhirnya yang dijadualkan berlangsung pada 21 September.

Penganjur berkata keputusan itu dibuat kerana jangkaan hujan lebat, angin kencang dan kemungkinan gangguan pengangkutan, dengan keselamatan pengunjung, peserta pameran dan kakitangan menjadi keutamaan.

Beberapa acara muzik luar dan perlawanan besbol di Chiba turut dibatalkan atas faktor keselamatan.

JMA sebelum ini memberi amaran bahawa jumlah hujan terkumpul di sesetengah kawasan boleh melebihi purata keseluruhan bagi September dan berpotensi menjadi antara hujan paling lebat dalam beberapa tahun.

Jepun lazimnya berdepan taufan kuat antara penghujung musim panas dengan awal musim luruh, tetapi hujan luar biasa yang mengiringi ribut tropika semakin menjadi perhatian.

Saintis memberi amaran bahawa perubahan iklim akibat kegiatan manusia boleh meningkatkan risiko hujan lebat kerana atmosfera yang lebih panas mampu menyimpan lebih banyak wap air.