Umat Islam bersiap untuk menyembelih kambing korban sempena sambutan Aidiladha di Denpasar, Bali, Indonesia pada 27 Mei 2026. Aidiladha, yang juga dikenali sebagai Hari Raya Korban, berlangsung serentak dengan ibadah Haji tahunan di Makkah dan secara tradisinya diraikan menerusi penyembelihan haiwan korban serta pengagihan daging kepada keluarga, rakan dan golongan memerlukan. - Foto EPA

JAKARTA: Indonesia mencatat lebihan bekalan haiwan korban sempena sambutan Aidiladha tahun ini apabila jumlah ternakan yang tersedia mencecah 3.2 juta ekor, jauh mengatasi permintaan nasional yang dianggarkan sekitar 2.4 juta ekor.

Timbalan Menteri Pertanian Indonesia, Encik Sudaryono, berkata lebihan itu membabitkan kira-kira 800,000 ekor haiwan, sekali gus menunjukkan kestabilan bekalan makanan dan kemampuan sektor penternakan domestik negara itu.

“Lebihan haiwan korban mencecah sekitar 800,000 ekor. Alhamdulillah, Indonesia ketika ini berada dalam keadaan baik,” katanya kepada media di Jakarta pada 27 Mei.

Menurut beliau, situasi itu membuktikan Indonesia masih mampu memenuhi permintaan haiwan korban menjelang Aidiladha tanpa berdepan masalah kekurangan bekalan yang serius.

Encik Sudaryono berkata keadaan itu juga mencerminkan kestabilan ekonomi dan keselamatan makanan negara walaupun dunia sedang berdepan konflik geopolitik serta ketidaktentuan ekonomi global.

“Dalam situasi dunia yang sukar dan dipenuhi peperangan, kita masih berada dalam keadaan baik dan wajar bersyukur,” katanya.

Beliau berkata kestabilan itu turut dipengaruhi usaha pemerintah di bawah pentadbiran Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan sektor makanan dan ekonomi terus stabil.

Sementara itu, Ketua Pengarah Penternakan dan Kesihatan Haiwan Kementerian Pertanian Indonesia, Encik Agung Suganda, berkata bekalan ternakan negara ketika ini masih mencukupi dan terkawal.

Menurut beliau, daripada jumlah keseluruhan 3.2 juta ekor ternakan yang tersedia, sebanyak 860,000 ekor adalah lembu, 34,000 kerbau, 1.4 juta kambing dan 935,000 biri-biri.

“Anggaran permintaan sekitar 2.4 juta ekor menunjukkan pengeluaran ternakan domestik masih mampu memenuhi keperluan masyarakat tanpa kekangan bekalan yang besar,” katanya.

Bagi memastikan haiwan korban mematuhi piawaian kesihatan dan halal, kerajaan pusat serta pemerintah wilayah melaksanakan garis panduan dan program pendidikan secara besar-besaran kepada jawatankuasa korban di seluruh negara.

Program itu meliputi aspek kesihatan haiwan, kesihatan awam veterinar, kebajikan haiwan serta prosedur penyembelihan mengikut hukum syarak dan peraturan sedia ada.

Dalam usaha memperketat pemantauan menjelang Aidiladha, Kementerian Pertanian turut mengerahkan 8,633 pegawai veterinar dan paramedik ke seluruh Indonesia untuk memeriksa haiwan korban.

Encik Agung berkata pemantauan turut dijalankan terhadap aktiviti penyembelihan yang dilakukan di luar rumah sembelih berlesen bagi memastikan proses korban mematuhi standard kebersihan dan halal.

Pemerintah wilayah pula menggerakkan pasukan tambahan melibatkan persatuan veterinar, kumpulan penternak dan penyembelih halal bertauliah.

Selain itu, pelajar daripada 14 sekolah veterinar di Indonesia turut membantu menjalankan pemeriksaan serta memberi pendidikan kepada masyarakat mengenai amalan penyembelihan bersih dan selamat.

Walaupun jumlah bekalan haiwan korban meningkat, beberapa kajian menunjukkan kuasa beli masyarakat Indonesia semakin tertekan akibat kenaikan kos sara hidup.

Institut Kajian Demografi dan Kemakmuran (IDEAS). menganggarkan jumlah haiwan yang dibeli untuk tujuan korban menurun sedikit tahun 2026 daripada 1.6 juta ekor pada tahun 2025 kepada sekitar 1.59 juta ekor.

Nilai ekonomi perdagangan haiwan korban juga dilaporkan susut daripada 27.1 trilion rupiah (S$1.9 bilion) kepada sekitar 26.8 trilion rupiah tahun 2026 ini.

Penyelidik IDEAS, Cik Tira Mutiara, berkata berlaku perubahan ketara dalam corak pembelian masyarakat apabila semakin ramai memilih haiwan korban lebih kecil dan murah.

“Dapatan ini menunjukkan perubahan cara masyarakat melaksanakan ibadah korban ketika berdepan tekanan ekonomi domestik. Mereka masih berkorban, tetapi memilih pilihan yang lebih mampu milik,” katanya.

Menurut beliau, keadaan itu mencerminkan kelemahan kuasa beli akibat kenaikan harga makanan, peningkatan kos sara hidup dan kos pengeluaran ternakan yang semakin tinggi dalam beberapa tahun kebelakangan ini.

Dalam perkembangan sama, Ketua Pengarah Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Indonesia, Abu Rokhmad, berkata pihaknya sememangnya menjangkakan penurunan jumlah haiwan korban tahun 2026 ini akibat tekanan ekonomi yang semakin meningkat.

Beliau berkata inflasi dan kenaikan harga makanan menyebabkan ramai keluarga, terutama golongan pertengahan, terpaksa menyusun semula keutamaan perbelanjaan mereka.

“Tahun ini Aidiladha juga berlangsung hanya beberapa minggu sebelum sesi persekolahan baharu bermula. Ramai keluarga memberi keutamaan kepada perbelanjaan pendidikan anak-anak,” katanya.

Namun begitu, Encik Abu berkata ramai keluarga kelas pertengahan masih meneruskan ibadah korban walaupun memilih haiwan yang lebih kecil dan murah.

Katanya, keadaan itu mencerminkan kesedaran sosial masyarakat untuk memastikan golongan rentan terus mendapat akses kepada sumber protein dan tidak terjerumus lebih jauh ke dalam ketidakamanan makanan.