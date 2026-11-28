WASHINGTON: Tentera Amerika Syarikat pada 27 November menafikan berlaku sebarang masalah keselamatan siber susulan laporan media bahawa sistem awan Tentera Udara telah digodam.

Insiden itu berpotensi menjadi satu lagi serangan terhadap infrastruktur digital Amerika sejak beberapa minggu kebelakangan ini.

Apabila ditanya sama ada platform Cloud One milik Tentera Udara telah digodam, Pentagon tidak menafikan secara khusus bahawa sistem itu telah diceroboh.

Sebaliknya, seorang pegawai Jabatan Pertahanan memberitahu AFP lewat 27 November bahawa “sistem Jabatan Perang adalah selamat, terjamin dan diurus 24 jam sehari, tujuh hari seminggu oleh pakar dan pasukan terbaik di dunia. Kami akan terus mengekalkan semua operasi dan aplikasi kritikal misi”.

“Sebagai dasar dan keselamatan operasi, Jabatan Perang tidak mengulas status rangkaian kami,” kata seorang pegawai Jabatan Pertahanan pada awal hari yang sama.

NBC News melaporkan pada 27 November, dengan memetik seorang pegawai Amerika yang tidak dinamakan, bahawa platform awan Tentera Udara itu telah digodam dan serangan tersebut “berkemungkinan mendedahkan maklumat ketenteraan sensitif”.

Pencerobohan itu mula dilaporkan oleh Reuters pada awal 27 November.

Federal News Network, yang mengkhusus dalam liputan agensi persekutuan Amerika, turut mengesahkan pencerobohan itu dengan memetik “seorang individu yang mengetahui insiden itu”.

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Kontraktor mengesan penggodaman itu lebih awal tahun ini semasa melakukan penyelenggaraan sistem, menurut Federal News.

Serangan yang dilaporkan itu merupakan yang terkini dalam rentetan gangguan besar pada infrastruktur digital pemerintah dan sektor swasta Amerika.

Dalam beberapa minggu kebelakangan ini, Agensi Perisikan Pusat (CIA) dan Biro Siasatan Persekutuan (FBI) juga dilaporkan menjadi mangsa penggodaman.

Pembekal kepada institusi kewangan utama Amerika termasuk JPMorgan Chase, Visa dan Mastercard turut terjejas.

Dalam beberapa insiden lain, termasuk gangguan besar Microsoft Outlook, masalah sistem kawalan trafik udara Amerika dan gangguan pada rangkaian rahsia utama Agensi Keselamatan Negara (NSA) awal bulan ini, para pegawai menegaskan bahawa masalah tersebut berpunca daripada kerja penyelenggaraan atau kerosakan teknikal, bukannya serangan siber.

Serangan dan gangguan itu tidak terhad kepada Amerika. Suruhanjaya Eropah minggu lalu berkata ia menjadi mangsa serangan siber dengan bantuan kecerdasan buatan (AI) pada Oktober.