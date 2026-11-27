WASHINGTON: Presiden Amerika Syarikat, Encik Donald Trump, mempertahankan tindakannya campur tangan dalam pelantikan semula Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) Nvidia, Encik Jensen Huang, sambil menegaskan beliau mempunyai maklumat mencukupi bahawa tokoh industri teknologi itu tidak menimbulkan ancaman terhadap keselamatan negara.

Encik Trump turut menyifatkan usaha pentadbirannya mengembalikan Encik Huang ke tampuk kepimpinan syarikat pengeluar cip kecerdasan buatan (AI) terkemuka dunia itu sebagai satu tindakan yang membawa manfaat besar kepada Amerika dan dunia.

“Saya fikir beliau sama sekali tidak menimbulkan masalah,” kata Encik Trump kepada wartawan di kediamannya di Mar-a-Lago, Florida, pada 26 November.

Ketika ditanya bagaimana beliau boleh begitu yakin sedangkan Jabatan Kehakiman Amerika belum mengesahkan sama ada siasatan menyeluruh telah dijalankan terhadap Encik Huang, Encik Trump berkata pendiriannya berdasarkan maklumat yang diterimanya.

Bagaimanapun, beliau tidak memberikan butiran mengenai maklumat tersebut.

Encik Huang, antara tokoh utama yang menerajui perkembangan teknologi AI dunia, terpaksa meletakkan jawatan awal November selepas terbongkarnya hubungan sulit beliau dengan seorang ahli perniagaan wanita yang dilaporkan mempunyai kaitan dengan agensi perisikan China.

Syarikat milik wanita itu juga disyaki membantu China mendapatkan cip termaju, yang mungkin melanggar peraturan kawalan eksport Amerika.

Pendedahan tersebut mencetuskan kebimbangan mengenai keselamatan negara, terutama berhubung kemungkinan teknologi strategik Amerika jatuh ke tangan China ketika persaingan teknologi antara kedua-dua kuasa besar itu semakin sengit.

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Peletakan jawatan Encik Huang secara mengejut menyebabkan harga saham Nvidia merosot mendadak sebelum keputusan lembaga pengarah melantik semula beliau membantu saham syarikat itu memulihkan sebahagian kerugiannya.

Encik Trump mendedahkan bahawa beliau dan beberapa pegawai kanan pentadbirannya telah berusaha di belakang tabir untuk meyakinkan lembaga pengarah Nvidia supaya mengembalikan Encik Huang sebagai CEO.

Beliau turut mendapatkan bantuan Naib Presiden Amerika, Encik JD Vance, untuk membuat rayuan secara langsung kepada lembaga pengarah syarikat berkenaan.

Campur tangan tersebut dianggap luar biasa kerana pemerintah Amerika jarang terlibat secara langsung dalam keputusan mengenai pelantikan kepimpinan sesebuah syarikat swasta.

Dalam wawancara dengan CNBC pada 23 November, Encik Trump berkata beliau telah berhubung secara langsung dan tidak langsung dengan lembaga pengarah Nvidia kerana yakin Encik Huang wajar dilantik semula.

Encik Trump berkata beliau belum bercakap dengan Encik Huang sejak pengumuman pelantikan semula itu, namun menjangkakan akan berbuat demikian kelak.

“Ketika saya bercakap dengannya sebelum ini, beliau begitu gembira untuk kembali. Beliau menyifatkannya sebagai penggal kedua beliau,” kata Encik Trump.

Namun, keputusan tersebut mengundang kritikan meluas daripada anggota Kongres daripada kedua-dua Parti Republikan dan Demokrat.

Beberapa anggota Kongres berikrar akan menyiasat hubungan antara Encik Huang dengan pentadbiran Encik Trump, selain meneliti kebimbangan mengenai keselamatan negara yang timbul daripada skandal tersebut.

Encik Huang dijadual memberikan keterangan kepada anggota Dewan Perwakilan Amerika dalam sesi tertutup pada 1 Disember, sebelum memberikan keterangan secara terbuka di hadapan Senat pada 3 Disember.

Perkembangan itu menunjukkan kontroversi yang menyelubungi kepimpinan Nvidia masih belum berakhir meskipun Encik Huang telah kembali menerajui syarikat tersebut.

Sementara itu, reaksi pasaran saham terhadap pelantikan semula Encik Huang turut memperlihatkan ketidaktentuan dalam kalangan pelabur.

Saham Nvidia melonjak lebih 31 peratus pada 23 November selepas pengumuman kepulangan Encik Huang, sekali gus mencetuskan keyakinan bahawa syarikat itu mampu mengatasi krisis kepimpinannya.

Bagaimanapun, lonjakan tersebut tidak bertahan lama.

Saham Nvidia merosot 5.9 peratus pada 24 November dan susut lagi sekitar 5 peratus pada keesokan harinya.

Pasaran saham Amerika ditutup pada 26 November sempena cuti Hari Kesyukuran.

Kemerosotan itu mencerminkan kebimbangan sebahagian pelabur terhadap kesan jangka panjang skandal Encik Huang serta kemungkinan gelembung pelaburan dalam sektor AI pecah.

Ketidaktentuan pasaran turut dipengaruhi dasar perdagangan Encik Trump yang mengganggu perdagangan antarabangsa serta kesan ekonomi berpanjangan akibat peperangan Amerika dengan Iran.

Perkembangan tersebut menunjukkan bahawa pemulihan keyakinan pelabur terhadap Nvidia tidak semata-mata bergantung pada kepimpinan Encik Huang, tetapi juga prospek industri AI dan keadaan ekonomi sejagat.

Encik Trump, bagaimanapun, terus mempertahankan keputusannya sambil menyatakan keyakinan bahawa pasaran menyambut baik kepulangan Encik Huang.

Beliau dijadual berkunjung ke Arizona pada 4 Disember bagi menghadiri majlis pecah tanah projek peluasan kilang pengeluaran cip milik Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), yang menghasilkan cip untuk Nvidia.

Ketika ditanya sama ada Encik Huang akan menyertainya, Encik Trump berkata beliau belum mempertimbangkan perkara itu, namun mengalu-alukan penyertaan tokoh teknologi berkenaan.

Encik Trump turut menegaskan bahawa tindakannya membantu mengembalikan Encik Huang ke tampuk kepimpinan Nvidia merupakan keputusan yang tepat.

“Saya agak bimbang apabila melihat beberapa kemerosotan besar dalam pasaran, tetapi menjelang penghujung hari, ia meningkat semula.