Thai perketat kawalan harga bahan api, amaran penjara hingga 10 tahun
Thai perketat kawalan harga bahan api, amaran penjara hingga 10 tahun
Mar 25, 2026 | 5:22 PM
Thai perketat kawalan harga bahan api, amaran penjara hingga 10 tahun
Seorang peniaga telur menunggu pelanggan di sebuah pasar segar di Bangkok, Thailand, pada 23 Mac 2026. Data daripada Jabatan Perdagangan Dalam Negeri menunjukkan harga makanan segar di Thailand meningkat ketara, khususnya bagi daging babi, ayam dan telur, susulan kenaikan kos bahan api akibat konflik dan ketegangan yang berterusan di Asia Barat - Foto EPA
BANGKOK: Kementerian Dalam Negeri Thailand mengarahkan pihak berkuasa wilayah di seluruh negara memperketat kawalan terhadap harga bahan api dan barangan pengguna, dengan amaran hukuman berat terhadap mana-mana pihak yang didapati menyorok bekalan, memanipulasi harga atau melanggar langkah kecemasan yang ditetapkan.
Dalam arahan itu, pesalah boleh berdepan hukuman penjara sehingga 10 tahun serta denda maksimum 100,000 baht (sekitar S$3,900).
Laporan berkaitan
