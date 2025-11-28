Pada 27 November, Kementerian Ehwal Luar (MFA) Singapura berkata mereka sedang mengatur van untuk memindahkan rakyat Singapura dari Central Hat Yai ke lapangan terbang. - Foto MFA

Pada 27 November, Kementerian Ehwal Luar (MFA) Singapura berkata mereka sedang mengatur van untuk memindahkan rakyat Singapura dari Central Hat Yai ke lapangan terbang. - Foto MFA

MFA: Lebih 600 warga S’pura dipindah dari Hat Yai dek banjir di selatan Thai

Lebih 600 rakyat Singapura telah memulakan perjalanan pulang dari Hat Yai, selatan Thailand, kata Kementerian Ehwal Luar (MFA) pada 28 November.

Ini, susulan banjir yang meragut puluhan nyawa dan meninggalkan penduduk serta pelancong tanpa bekalan elektrik selama beberapa hari.

Daripada 893 rakyat Singapura yang menghubungi MFA untuk mendapatkan bantuan berikutan banjir tersebut, 608 daripada mereka telah menaiki penerbangan ke Singapura atau sedang menunggu penerbangan di Lapangan Terbang Antarabangsa Hat Yai.

Penerbangan pertama dari Hat Yai ke Singapura pada 28 November dijangka tiba di Lapangan Terbang Changi sekitar 4 petang, manakala penerbangan kedua dijangka tiba sekitar 2 pagi pada 29 November, lapor The Straits Times (ST).

Menurut media tempatan, hujan lebat dan paras banjir mula surut pada 27 November, membolehkan van dan lori tentera memindahkan orang terperangkap serta pelancong ke pusat bantuan atau lapangan terbang.

MFA berkata pada 27 November bahawa mereka sedang mengatur van untuk memindahkan rakyat Singapura dari Central Hat Yai ke lapangan terbang.

Cik Vivian Tan, yang bapanya telah mengunjungi Hat Yai bersama sekumpulan rakan pada 21 November, berkata beliau berasa sangat lega apabila mengetahui mereka dijadualkan pulang dengan selamat pada 28 November.

“Ini minggu yang meletihkan, terutamanya apabila tiada banyak maklumat daripada mereka,” kata Cik Tan.

MFA berkata Kedutaan Singapura di Bangkok masih bekerjasama dengan pihak berkuasa Thailand, dan sekurang-kurangnya 34 rakyat Singapura telah dipindahkan dari kawasan banjir ke Lapangan Terbang Hat Yai sejak 27 November.

Lebih banyak kenderaan akan digunakan bagi menyokong usaha pemindahan yang sedang dijalankan, kata kementerian itu.

Menteri Ehwal Luar, Dr Vivian Balakrishnan berkata pada 27 November bahawa beliau telah berbincang dengan rakan sejawat Thailand, Encik Sihasak Phuangketkeow, tentang kebimbangan Singapura terhadap situasi itu dan kesediaan menyediakan bantuan serta bekalan asas.

Kedutaan telah mengatur pengangkutan ke pusat membeli-belah Central Hat Yai dan kem tentera Fort Senanarong, serta pemindahan seterusnya ke lapangan terbang dari pusat membeli-belah dan kem tersebut, di mana terdapat bekalan elektrik, makanan dan air.

Sukarelawan tempatan juga membantu rakyat Singapura di Universiti Prince of Songkhla di Hat Yai.

Pada 28 November, pasukan pemindahan dijangka menjemput mereka yang memerlukan bantuan dari hotel Mayflower Grande dan Hadyai Golden Crown di bandar Hat Yai.

MFA turut menasihatkan rakyat Singapura yang memerlukan pengangkutan supaya berada berhampiran hotel tersebut pada waktu petang.

Rakyat Singapura di kawasan terjejas disarankan menghubungi Kedutaan Singapura di Bangkok sekiranya memerlukan bantuan segera.