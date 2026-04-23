Thailand kaji semula visa bebas 60 hari, sasar pelancong bermutu tinggi
Apr 23, 2026 | 2:49 PM
Seorang pelancong asing melihat-lihat selipar di sebuah kedai tepi jalan di Bangkok, Thailand pada 20 April. Tabung Kewangan Antarabangsa (IMF) menyemak turun unjuran pertumbuhan ekonomi Thailand kepada 1.5 peratus daripada 1.6 peratus sebelum ini, yang dijangka menjadi kadar paling perlahan di Asean susulan perang di Asia Barat. - Foto EPA
BANGKOK: Thailand sedang mengkaji semula dasar kemasukan bebas visa selama 60 hari dan berkemungkinan menamatkan pelaksanaan secara menyeluruh bagi semua negara, sebagai langkah memperketat saringan kemasukan serta mengekang penyalahgunaan.
Menteri Pelancongan dan Sukan Thailand, Surasak Phancharoenworakul berkata semakan itu dibuat hasil perbincangan bersama Kementerian Luar, agensi keselamatan dan kementeriannya.
