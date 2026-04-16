Thailand lulus pakej bantuan lebih 2 bilion baht, tangani kenaikan kos bahan api
Apr 16, 2026 | 7:31 PM
Penumpang membawa barangan menaiki bas untuk pulang ke kampung halaman sempena cuti Songkran di terminal bas Mo Chit, Bangkok, Thailand pada 10 April 2026. Kenaikan harga bahan api menjejaskan perbelanjaan awam di seluruh negara semasa Tahun Baharu tradisional Thai itu, yang dijangka merosot 3.7 peratus berbanding 2025 akibat lonjakan harga minyak, inflasi dan kos sara hidup yang tinggi, selain sektor pelancongan turut terkesan oleh perang di Asia Barat, menurut Pusat Ramalan Ekonomi dan Perniagaan Dewan Perniagaan Thailand. - Foto EPA
BANGKOK: Kerajaan Thailand meluluskan pakej bantuan bernilai lebih 2 bilion baht (S$795 juta) bagi membantu pengendali pengangkutan awam yang terjejas akibat kenaikan harga bahan api susulan konflik di Asia Barat.
Jurucakap kerajaan, Encik Ratchada Thanadirek, berkata kabinet telah meluluskan langkah tersebut bagi mengurangkan tekanan kos dalam sektor pengangkutan, melibatkan bas awam, trak kargo dan kenderaan sewa.
Laporan berkaitan
Thailand rombak harga tenaga untuk bantu rakyatApr 7, 2026 | 3:33 PM
Minyak mahal, kos hidup naik, bekalan mula terjejas di Asia TenggaraMar 24, 2026 | 2:22 PM