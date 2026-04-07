Thailand rombak harga tenaga untuk bantu rakyat
Apr 7, 2026 | 3:33 PM
Seorang petani Thailand, mengisi diesel ke dalam bekas bahan api untuk penuaian padi di sebuah sawah di wilayah Ayutthaya, Thailand pada 1 April. Petani di negara itu berdepan kekurangan diesel, baja dan racun serangga, selain kos pengeluaran yang meningkat, sekali gus mengancam hasil tanaman susulan lonjakan harga bahan api global akibat konflik Amerika Syarikat, Israel dengan Iran. - Foto EPA
BANGKOK: Kerajaan Thailand akan merombak struktur harga bahan api dan elektrik bagi menurunkan kos kepada pengguna, meskipun bekalan dijangka kekal mahal dan kadangkala terhad susulan krisis tenaga global.
Perdana Menteri Thailand, Encik Anutin Charnvirakul, berkata langkah itu merupakan antara keutamaan kerajaan baharunya, selepas mesyuarat pertama Kabinet pada 6 April.
