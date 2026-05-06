Thailand usaha pulih hubungan Asean-Myanmar, rancang pertemuan peringkat menteri
Menteri Luar Thailand tegas keperluan penglibatan meluas dalam tangani krisis kemanusiaan, tamatkan konflik berlarutan
May 6, 2026 | 3:26 PM
Menteri Luar Thailand, Encik Sihasak Phuangketkeow (tengah), berkata beliau sedang berusaha memulihkan penglibatan dengan kepimpinan Myanmar. - Foto REUTERS
BANGKOK: Menteri Luar Thailand pada 5 Mei berkata beliau merancang mengundang rakan sejawatnya dari Myanmar bagi bertemu barisan diplomat tertinggi serantau.
Pertemuan tersebut bertujuan membina persetujuan bersama dalam kalangan negara Asean bagi penglibatan lebih meluas dengan pemerintah baharu pimpinan tentera di negara yang dilanda perang itu.
