Topik diikutiPergi ke BHku
Negara Teluk nilai semula landskap strategi susulan perang Iran
Premium
Negara Teluk nilai semula landskap strategi susulan perang Iran
Pelbagaikan laluan tenaga dan kurangi pergantungan pada laluan maritim strategik
Negara Teluk nilai semula landskap strategi susulan perang Iran
Ahli panel Persidangan Tahunan Institut Timur Tengah (MEI) Universiti Nasional Singapura (NUS) 2026 semasa sesi soal jawab di Hotel Orchard pada 23 Jun 2026. Dari kiri, Profesor Arang Keshavarzian dari Universiti New York; Dr Bader Al-Saif dari Universiti Kuwait; moderator Dr Jean-Loup Samaan dari MEI NUS; dan Presiden Pusat Dasar Amiriah, Dr Ebtesam Alketbi - Foto BH oleh NIZAM ISMAIL
Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Jun 29, 2026 | 5:30 AM
Negara-negara Teluk dijangka mempercepat usaha memperkukuh keselamatan serantau, mempelbagaikan laluan tenaga dan mengurangkan pergantungan pada laluan maritim strategik.
Ini susulan perang Amerika Syarikat-Israel-Iran, kata beberapa pakar semasa Persidangan Tahunan Institut Timur Tengah (MEI) pada 23 Jun lalu.
Laporan berkaitan
AS, Iran capai kemajuan awal dalam rundingan damai di SwitzerlandJun 22, 2026 | 3:27 PM
AS, Iran terus bercanggah mengenai status Selat HormuzJun 22, 2026 | 2:03 PM