Negara-negara Teluk dijangka mempercepat usaha memperkukuh keselamatan serantau, mempelbagaikan laluan tenaga dan mengurangkan pergantungan pada laluan maritim strategik.

Ini susulan perang Amerika Syarikat-Israel-Iran, kata beberapa pakar semasa Persidangan Tahunan Institut Timur Tengah (MEI) pada 23 Jun lalu.

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