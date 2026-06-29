Ahli panel Persidangan Tahunan Institut Timur Tengah (MEI) Universiti Nasional Singapura (NUS) 2026 semasa sesi soal jawab di Hotel Orchard pada 23 Jun 2026. Dari kiri, Profesor Arang Keshavarzian dari Universiti New York; Dr Bader Al-Saif dari Universiti Kuwait; moderator Dr Jean-Loup Samaan dari MEI NUS; dan Presiden Pusat Dasar Amiriah, Dr Ebtesam Alketbi - Foto BH oleh NIZAM ISMAIL