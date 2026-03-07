Tinjauan Sayap Wanita PAP: Kerja fleksibel semakin diterima di S’pura, stigma masih kekal

(Dari kiri) Pengerusi penganjur Hari Wanita Antarabangsa (IWD) 2026, Cik Hazlina Abdul Halim; Pengerusi Sayap Wanita PAP, Cik Sim Ann; Timbalan Presiden Kanan (Sumber Manusia), Nippon Sanso Holdings Corporation, Cik Pauline Loo; Presiden Persatuan Perusahaan Kecil dan Sederhana (Asme), Encik Ang Yuit; mantan pemimpin Kesatuan Sekerja Pengangkutan Kebangsaan, Cik Pravita Nithiah Nandan; dan Ketua Pegawai Eksekutif, Institut Profesional Sumber Manusia Encik Aslam Sardar, dalam sesi panel perbincangan anjuran Sayap Wanita PAP bagi memperingati IWD pada 7 Mac 2026. - Foto ST

Memandangkan aturan kerja fleksibel (FWA) semakin diterima pakai dan dilaksanakan secara meluas, tumpuan kini beralih kepada bagaimana amalan ini boleh dibawa ke peringkat seterusnya, kata pengerusi Sayap Wanita PAP, Cik Sim Ann.

Beliau membincangkan hasil tinjauan oleh Sayap Wanita, cabang advokasi wanita PAP, dan Kongres Kesatuan Sekerja Kebangsaan (NTUC), yang mendapati bahawa sembilan daripada 10 responden yang memohon FWA telah diluluskan sepenuhnya atau diluluskan dengan beberapa pengubahsuaian.

Tinjauan melibatkan 1,500 lelaki dan wanita itu menunjukkan bahawa tiga daripada empat responden berkata tempat kerja mereka menawarkan FWA.

Tetapi sepertiga daripada mereka berkata stigma kekal sebagai kebimbangan utama yang menghalang mereka daripada memohonnya.

Membentangkan dapatan tinjauan itu di acara memperingati Hari Wanita Antarabangsa (IWD) anjuran kumpulan itu di One Farrer Hotel pada 7 Mac, ketua penyelidikan Sayap Wanita, Cik Yeo Wan Ling, berkata di sebalik kadar kelulusan yang tinggi, masih terdapat “rungutan” bahawa orang ramai tidak memohon FWA.

“Kami telah meluluskan undang-undang dan garis panduan yang diperlukan untuk melindungi orang ramai, tetapi budaya keselamatan masih belum dibangunkan,” kata Cik Yeo, yang juga penolong setiausaha agung NTUC dan Anggota Parlimen (AP) Punggol GRC. Beliau mempengerusikan bersama kumpulan kerja mengenai garis panduan yang mengawal aturan tersebut.

Garis Panduan Tiga Pihak yang berkuat kuasa pada 1 Disember 2024, mewajibkan semua majikan di Singapura untuk mempertimbangkan permohonan rasmi daripada pekerja untuk kerja fleksibel secara adil.

Garis panduan ini menetapkan proses untuk mengemukakan dan menilai permintaan sedemikian, tetapi tidak mengawal hasilnya.

Ia menerima pakai definisi FWA yang luas termasuk kerja jarak jauh atau hibrid, waktu kerja berperingkat, kerja sambilan atau perkongsian kerja.

Cik Yeo berkata pekerja wanita dan pemberi jagaan telah melahirkan kebimbangan seperti ‘ditanda’ atau diasingkan di tempat kerja, atau tidak disokong oleh rakan sekerja dan pihak pengurusan sebagai sebab mereka teragak-agak untuk memohon FWA.

Kini penting untuk mengadakan lebih banyak sesi perbincangan antara pekerja tentang manfaat FWA dalam menghadapi penggunaannya yang semakin meluas, katanya.

Ini bukan sahaja boleh memberi manfaat kepada mereka tetapi juga firma dalam jangka panjang, tambah beliau.

“Kami berharap dapat menjadi sebahagian daripada proses itu untuk memudahkan perbincangan yang membina ini,” katanya

Dalam ucapannya, Cik Sim mengumumkan bahawa Sayap Wanita akan melancarkan satu siri sesi mendengar, dengan para anggota menerima lebih banyak dana parti untuk menjalankannya dan program lain.

Mulai 2026, setiap lima daerah Sayap Wanita akan menerima $10,000 setiap tahun selama lima tahun, kata Cik Sim, dan ia akan menubuhkan dana bantuan kapasiti untuk anggota memanfaatkannya bagi menyokong aktiviti serta penglibatan yang mereka ingin mulakan.

Sesi mendengar itu akan dianjurkan di sekitar empat bidang advokasi yang diguna pakai oleh Sayap Wanita pada 2025: kerjaya dan kepimpinan, kehidupan, kesihatan dan kesejahteraan serta keselamatan dan rasa hormat.