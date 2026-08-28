DHUNCHE (Nepal): Mereka duduk menunggu dengan sabar untuk dibawa ke tempat selamat.

Ada yang menangis.

Ibu mendakap erat bayi mereka, sementara suami meratapi isteri yang hilang dan mungkin tidak akan ditemui lagi.

Sebahagian yang terselamat pula dihantui rasa bersalah kerana mereka masih hidup ketika jiran dan anggota keluarga mereka dihanyutkan.

Sehari selepas runtuhan besar glasier mencetuskan banjir kilat dan aliran lumpur dahsyat di Nepal pada 26 Ogos, penduduk di kawasan berhampiran sempadan Tibet masih sukar mempercayai betapa pantas kehidupan mereka berubah.

Dalam hanya beberapa minit, arus lumpur berwarna kelabu kecoklatan yang membawa pasir, batu dan serpihan melanda lembah pergunungan.

Rumah, kedai, sekolah, ladang, jalan raya dan jambatan hilang dihanyutkan.

Di sesetengah tempat, hampir tiada serpihan bangunan yang tinggal kerana semuanya dibawa arus ke hilir.

Lebih 300 orang dilaporkan terkorban pada hari pertama selepas bencana, manakala lebih 1,400 lagi disenaraikan sebagai hilang ketika operasi mencari dan menyelamat dipergiat.

Bagi Encik Dawa Lama, 45 tahun, banjir itu meragut hampir seluruh keluarganya dalam sekelip mata.

Beliau berada di rumahnya di perkampungan sempadan Timure apabila terdengar bunyi dentuman kuat sejurus sebelum 9 pagi pada 26 Ogos.

Selepas itu, beliau terasa tiupan angin.

Sebelum sempat memahami apa yang berlaku, gelombang besar air berlumpur menghentam rumah yang didiaminya sejak 12 tahun lalu.

Arus itu bukan sahaja menghanyutkan harta bendanya, malah turut membawa pergi isterinya serta dua anak perempuan mereka yang berusia tujuh dan lapan tahun.

“Mereka semua meninggal dunia dan saya masih hidup,” katanya sambil menangis.

“Sampai bila saya boleh terus berharap, saya tidak tahu.”

Seorang jiran yang turut kehilangan anggota keluarga meletakkan tangan pada bahunya untuk menenangkan beliau.

Encik Dawa adalah antara ratusan penduduk yang diselamatkan dari kawasan utara Nepal dan dibawa ke Dhunche, sebuah bandar kira-kira 27 kilometer dari sempadan Tibet.

Tentera Nepal menjadikan bandar itu sebagai antara pangkalan utama operasi mencari dan menyelamat.

Dari udara, Sungai Bhotekoshi yang mengalir dari Tibet ke Nepal kini kelihatan kembali tenang.

Namun, kesan kemusnahan sepanjang beberapa kilometer di sepanjang lembah jelas kelihatan.

Sebuah lebuh raya utama yang dibina di sepanjang sungai dan menghubungkan Nepal dengan Tibet hampir hilang sepenuhnya.

Jalan itu sebelum ini menjadi laluan penting perdagangan, termasuk bagi pengangkutan kenderaan dan hasil pertanian seperti epal.

Kini, hanya sebahagian kecil tepi jalan masih kelihatan selepas bahagian lain dihanyutkan banjir.

Hanya beberapa rumah yang masih berdiri, kebanyakannya dibina lebih tinggi di lereng bukit dan berada di luar jangkauan arus.

Di beberapa lokasi, kesan lumpur yang ditinggalkan banjir dapat dilihat pada ketinggian lebih 200 meter.

Empangan hidroelektrik yang pernah berdiri di sepanjang laluan sungai turut musnah.

Di Dhunche, pangkalan tentera dipenuhi ratusan anggota keselamatan dan mangsa terselamat.

Bekalan elektrik dan rangkaian telefon terputus akibat banjir, menyebabkan anggota tentera terpaksa menggunakan radio untuk berkomunikasi.

Helikopter tentera berlepas dan mendarat kira-kira setiap 15 minit dari dua tapak pendaratan.

Sebahagiannya membawa mangsa yang cedera dari kampung dan bandar berhampiran, manakala yang lain menghantar bekalan makanan kering seperti mi segera ke kawasan yang terputus hubungan.

Helikopter turut memindahkan mangsa dari Dhunche ke pusat perlindungan sementara di bandar lebih besar seperti Trishuli dan ibu kota Kathmandu.

Seorang pegawai kanan tentera berkata operasi mencari dan menyelamat akan diteruskan selagi masih ada kemungkinan mangsa ditemukan.

Operasi itu dijangka berterusan sekurang-kurangnya tiga atau empat hari lagi.

Menjelang tengah hari pada 27 Ogos, tentera berjaya menemukan kira-kira 500 mangsa terselamat, selepas sekitar 200 orang diselamatkan sehari sebelumnya.

Namun keadaan emosi mangsa berbeza-beza.

Ada yang duduk bersendirian dalam keadaan terpinga-pinga, sementara yang lain berkumpul bersama mangsa lain untuk mendapatkan sokongan.

Di kawasan paling teruk terjejas, ada penduduk yang terselamat hanya kerana sempat berlari mendaki lereng bukit ketika Sungai Bhotekoshi tiba-tiba melimpah sehingga puluhan meter ke sisi lembah Himalaya yang curam.

Antara mereka ialah Encik Bhushan Thakur, 38 tahun, seorang tukang gunting rambut.

Beliau berada di kedainya apabila melihat dinding besar lumpur dan air bergerak pantas ke arahnya.

Tanpa sempat menyelamatkan barang, beliau bersama dua yang lain terus berlari meninggalkan kedai dan mendaki lereng bukit.

“Kami melompat dan terus melompat,” katanya.

“Kalau tidak, kami pasti sudah mati.”

Bagi mereka yang terselamat, bahaya banjir mungkin sudah berlalu buat sementara waktu, tetapi kehilangan yang ditinggalkan jauh lebih sukar dihadapi.

Ramai tidak lagi mempunyai rumah untuk kembali, sementara nasib anggota keluarga mereka masih tidak diketahui.

Apa yang sebelum ini merupakan rangkaian kampung, rumah, kedai dan jalan raya di sepanjang Sungai Bhotekoshi kini berubah menjadi kawasan luas yang dipenuhi lumpur dan batu.

Bagi Encik Dawa, yang masih menunggu berita mengenai isteri dan dua anak perempuannya, persoalan paling sukar bukan bagaimana beliau terselamat.