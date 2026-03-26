Trump akan bertemu Xi pada Mei selepas lawatan ke China tertangguh akibat perang
Mar 26, 2026 | 3:05 PM
Presiden Amerika Syarikat Encik Donald Trump akan mengadakan pertemuan dengan Presiden China Encik Xi Jinping di Bejing Pada Mei 2026. - Foto: AFP
WASHINGTON: Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berkata beliau akan bertemu rakan sejawatannya daripada China, Xi Jinping, di Beijing pada Mei selepas menangguhkan sidang puncak sebelumnya kerana perang menentang Iran.
Encik Trump berkata beliau amat menantikan lawatan penting itu, yang pada asalnya dijadualkan berlangsung pada akhir Mac, dan akan menjadi tuan rumah kepada Xi dan isterinya di Washington akhir tahun ini.
