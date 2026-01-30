Sebuah trak tangki mengangkut bahan api di pinggir Havana, Cuba, pada 12 Januari 2026. - Foto REUTERS

Sebuah trak tangki mengangkut bahan api di pinggir Havana, Cuba, pada 12 Januari 2026. - Foto REUTERS

WASHINGTON: Presiden Amerika Syarikat, Encik Donald Trump, pada 29 Januari mengancam tarif baru ke atas negara yang membekalkan minyak kepada Cuba, sekali gus meningkatkan kempen tekanan terhadap pulau yang ditadbir pihak komunis.

Langkah itu, yang dibenarkan oleh perintah eksekutif di bawah deklarasi darurat negara, tidak menyatakan sebarang kadar tarif atau menyatakan mana-mana negara yang produknya boleh menghadapi tarif Amerika.

Didorong oleh penahanan tentera Amerika terhadap Presiden Venezuela yang digulingkan, Encik Nicolas Maduro, dalam satu serbuan awal Januari, Encik Trump berulang kali bercakap tentang hasratnya untuk bertindak terhadap Cuba dan memberi tekanan kepada kepimpinannya.

Encik Trump berkata minggu ini bahawa “Cuba akan gagal tidak lama lagi,” sambil menambah bahawa Venezuela, yang pernah menjadi pembekal minyak utama pulau itu, baru-baru ini tidak lagi menghantar minyak atau wang ke Cuba.

Beliau telah menggunakan ancaman tarif sebagai alat dasar luar sepanjang penggal keduanya memegang jawatan Presiden.

Pemerintah Cuba berkata bahawa Washington tidak mempunyai kuasa moral untuk memaksa perjanjian ke atas Cuba selepas Encik Trump mencadangkan pulau yang ditadbir oleh komunis itu harus mencapai persetujuan dengan Amerika.

Pada Jun 2025, Presiden Trump telah melaksanakan sekatan perjalanan separa ke atas warga daripada Cuba disebabkan dakwaan Amerika tentang peranan Cuba sebagai penaja keganasan.

Ini di samping kegagalannya untuk bekerjasama atau berkongsi maklumat penguatkuasaan undang-undang yang mencukupi dengan Amerika, penolakan untuk menerima kembali warganya yang dihantar pulang dan bilangan warga negaranya yang tinggal lebih lama daripada tempoh yang dibenarkan.

Pada Jun 2025, Encik Trump telah menandatangani Memorandum Presiden Keselamatan Negara (NSPM) untuk memperkukuh dasar Amerika terhadap Cuba. Ini bukan kali pertama beliau mengambil pendirian tegas terhadap rejim Cuba.