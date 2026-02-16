Pasukan pertahanan awam Palestin berusaha mengeluarkan jenazah 67 anggota keluarga Abu Nasr dari bawah runtuhan rumah mereka selepas ia musnah akibat serangan udara Israel di Beit Lahia, utara Bandar Gaza, 15 Februari 2026. - Foto EPA

WASHINGTON: Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berkata negara-negara anggota Lembaga Keamanan berjanji menyumbang lebih AS$5 bilion (S$6.31 bilion) bagi pembinaan semula dan bantuan kemanusiaan di Gaza, dalam langkah yang dilihat sebagai komponen utama pelan menamatkan perang antara Israel dan Hamas.

Pengumuman rasmi dijangka dibuat dalam mesyuarat pertama kumpulan itu pada Khamis, 19 Februari, di Institut Keamanan Donald J Trump di Washington.

Dalam hantaran di Truth Social pada Ahad, 15 Februari, Encik Trump menulis bahawa selain sumbangan kewangan, negara anggota turut berjanji menghantar ribuan anggota keselamatan ke wilayah Palestin itu.

“Negara-negara anggota telah komited menghantar ribuan anggota kepada Pasukan Penstabilan Antarabangsa dan polis tempatan untuk mengekalkan keselamatan dan keamanan bagi rakyat Gaza,” katanya.

Lebih 20 negara termasuk beberapa ketua negara dijangka menghadiri pertemuan tersebut. Antara negara yang menyertai lembaga itu ialah Turkey, Mesir, Arab Saudi, Qatar dan Israel serta beberapa negara sedang membangun seperti Indonesia. Namun beberapa kuasa Barat tradisional sekutu Washington mengambil pendekatan lebih berhati-hati. Perancis, Itali, New Zealand, Norway dan Croatia dilaporkan menolak penyertaan.

Keahlian tetap memerlukan bayaran AS$1 bilion, sekali gus mencetuskan kritikan bahawa lembaga itu berisiko menjadi sistem “bayar untuk pengaruh” yang menyerupai peranan Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB).

Menurut laporan media Israel, Amerika Syarikat merancang mengumumkan sumbangan sekitar AS$1.25 bilion setiap satu daripada Amiriah Arab Bersatu, Qatar dan Kuwait, manakala Washington juga dijangka memberi jumlah hampir sama.

Encik Tump melancarkan Lembaga Keamanan semasa Forum Ekonomi Dunia di Davos pada Januari sebagai sebahagian pelan menamatkan perang Gaza. Penubuhan badan itu kemudian disokong resolusi Majlis Keselamatan PBB.

Beliau menegaskan peranan lembaga bukan sekadar bantuan kewangan tetapi juga penyusunan keselamatan pasca perang. “Yang sangat penting, Hamas mesti mematuhi komitmen pelucutan senjata sepenuhnya dan serta-merta,” katanya.

Di bawah pelan gencatan senjata yang dimeterai pada Oktober, fasa kedua memperuntukkan pengunduran berperingkat tentera Israel dari Gaza dan pelucutan senjata Hamas, manakala pasukan penstabilan antarabangsa akan ditempatkan bagi menjamin keselamatan.

Namun Hamas berulang kali menyatakan pelucutan senjata sebagai “garis merah”, walaupun pernah memberi bayangan ia boleh menyerahkan senjata kepada pihak pentadbiran Palestin masa depan.

Kedua-dua pihak masih saling menuduh melanggar gencatan senjata hampir setiap hari.

Walaupun pada awalnya bertujuan mengurus pembinaan semula Gaza, piagam lembaga itu tidak mengehadkan peranan hanya kepada wilayah Palestin. “Lembaga Keamanan mempunyai potensi tanpa had,” kata Encik Trump. Beliau menambah badan itu akan bekerjasama dengan PBB. “ Lembaga Keamanan akan terbukti menjadi badan antarabangsa paling penting dalam sejarah,” katanya.

Permintaan bayaran AS$1 bilion bagi keahlian tetap dan jemputan kepada Presiden Russia Vladimir Putin turut mengundang kritikan, memandangkan Moscow menceroboh Ukraine pada 2022. Sekutu utama Amerika Syarikat termasuk Perancis dan Britain menyuarakan keraguan terhadap struktur serta tujuan sebenar lembaga tersebut.

Pelan damai turut merangkumi penubuhan jawatankuasa teknokrat Palestin yang akan mengambil alih pentadbiran Gaza selepas konflik. Pelucutan senjata Hamas menjadi komponen utama fasa kedua perjanjian yang dimeterai selepas serangan Hamas ke atas Israel pada Oktober 2023 mencetuskan perang besar di wilayah itu. Pelan tersebut menerima sokongan rasmi PBB pada November lalu.