WASHINGTON: Presiden Amerika Syarikat, Encik Donald Trump, mengumumkan sebahagian besar bantuan ketenteraan negaranya kepada Israel akan dihentikan menjelang akhir 2026, susulan persetujuan yang dicapai dengan Perdana Menteri Israel, Encik Benjamin Netanyahu, beberapa bulan lalu.

Pengumuman mengejutkan itu dibuat pada 3 November, ketika rakyat Amerika mula mengundi dalam pilihan raya pertengahan penggal yang bakal menentukan penguasaan Kongres.

Menurut Encik Trump, langkah tersebut bertujuan menamatkan kritikan Parti Demokrat terhadap bantuan ketenteraan Washington kepada Israel, yang semakin menjadi isu dalam kempen pilihan raya.

Encik Trump dalam wawancara bersama pengacara Fox News, Encik Brian Kilmeade, menjelaskan bahawa Israel tidak lagi memerlukan bantuan kewangan besar daripada Amerika kerana mempunyai ekonomi yang kukuh.

“Kami memberikan mereka AS$4 bilion ($5.1 bilion). Kami masih memberikannya. Tetapi bantuan itu akan dihentikan pada akhir tahun (2026),” katanya.

Sebagai ganti, Israel akan membeli senjata daripada Amerika menerusi perjanjian baharu, sekali gus mengubah hubungan pertahanan kedua-dua negara yang selama beberapa dekad bergantung kepada bantuan ketenteraan Washington.

Keputusan itu juga dibuat ketika Kongres sedang mempertimbangkan cadangan menghentikan bantuan secara berperingkat dan menggantikannya dengan kerjasama pertahanan serta teknologi yang lebih menyeluruh.

Kerjasama tersebut dijangka melibatkan pembangunan teknologi ketenteraan, projek pertahanan bersama dan penyertaan kontraktor senjata Amerika.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Johor, sekurang-kurangnya 13,100 kes demam denggi, 1 November 2026, meningkat 158.2 peratus berbanding 5,074 kes dalam tempoh sama pada 2025, Pengerusi Jawatankuasa Kesihatan dan Alam Sekitar Johor, Ling Tian Soon

Kes denggi Johor meningkat 158.2 peratus

Nov 4, 2026 | 4:44 PM
Penyokong Parti Demokrat memberikan reaksi ketika keputusan pilihan raya separuh penggal Amerika Syarikat diumumkan dalam majlis mengikuti keputusan pilihan raya bagi calon Senat, Troy Jackson, di Hotel Holiday Inn Portland, Maine. Parti Demokrat mencatat kemenangan demi kemenangan untuk menguasai Dewan Perwakilan, termasuk merampas beberapa kawasan penting daripada Republikan, malah memenangi kawasan yang dimenangi Presiden Donald Trump dengan kelebihan sekurang-kurangnya 10 mata peratusan pada pilihan raya presiden 2024.

Trump akui perang Iran antara punca kekalahan besar Republikan

Nov 4, 2026 | 3:08 PM
Calon Demokrat, Dr Abdul El-Sayed, bersama isterinya, Dr Sarah Jukaku, ketika meraikan kemenangan dalam pilihan raya pertengahan penggal Amerika Syarikat di Detroit, Michigan, pada 4 November 2026. Dr El-Sayed, seorang doktor berketurunan Mesir, mencipta sejarah sebagai individu Islam pertama dipilih ke Dewan Senat Amerika selepas menewaskan calon Republikan yang disokong Presiden Donald Trump, Encik Mike Rogers, meskipun berdepan serangan terhadap agamanya dan kontroversi berhubung pendiriannya mengenai perang Gaza.

Abdul El-Sayed cipta sejarah, Muslim pertama dipilih ke Senat AS

Nov 4, 2026 | 3:37 PM
penyakit berjangkit, Asia Pasifik, kesihatan bersepadu

S’pura lancar inisiatif peringkat Asia-Pasifik kesan ancaman penyakit berjangkit

Nov 3, 2026 | 8:20 PM
pesalah muda, penipuan, hukuman penjara

Hukuman penjara, pemulihan disaran bagi pesalah muda terlibat penipuan

Nov 3, 2026 | 7:20 PM
Utusan Malaysia, Kosmo!, Program Cuti Berbayar 

Belum pulih dari episod luka 2019, akhbar bahasa Melayu tertua di M’sia diuji lagi

Nov 3, 2026 | 8:14 PM
Pengembara Britain, Encik Karl Bushby (tengah, kiri), 57 tahun, dikelilingi orang ramai yang menyambut kepulangannya ketika berjalan menuju ke rumah ibunya selepas menghadiri majlis sambutan di Dewan Bandar Raya Hull, timur laut England, pada 2 November.

28 tahun jalan kaki keliling dunia, lelaki Britain tamat misi

Nov 3, 2026 | 1:39 PM
kebakaran hutan kalimantan

Kebakaran hutan Kalimantan memburuk, jerebu jejas sekolah dan penerbangan

Aug 21, 2026 | 3:29 PM
perancis, sepanyol bola sepak, perlawanan bola sepak, rekod pertembungan bola sepak

Perancis lawan Sepanyol: Imbau 5 pertemuan terhebat dua gergasi Eropah

Jul 13, 2026 | 6:54 PM
protes harga bahan api

Indonesia tahan empat suspek susulan protes harga bahan api

Jun 29, 2026 | 1:43 PM

Langkah itu berpotensi memberi manfaat ekonomi kepada Israel menerusi projek bersama Jabatan Pertahanan Amerika, walaupun bantuan kewangan langsung dihentikan.

Bagaimanapun, pengumuman Encik Trump menimbulkan persoalan kerana perjanjian bantuan ketenteraan sedia ada antara Amerika dengan Israel hanya akan tamat pada 2028.

Kenyataan beliau membayangkan perjanjian tersebut mungkin ditamatkan dua tahun lebih awal dengan persetujuan pemerintah Israel.

Pejabat Encik Netanyahu belum memberikan sebarang ulasan mengenai pengumuman tersebut.

Encik Netanyahu sebelum ini pernah menyatakan hasrat mengurangkan kebergantungan Israel terhadap bantuan Amerika, tetapi tidak menetapkan jadual pelaksanaannya.

Pengumuman Encik Trump dibuat ketika sokongan terhadap Israel dalam kalangan masyarakat Amerika semakin diperdebatkan susulan perang berpanjangan di Gaza.

Namun, beliau tidak menyebut secara langsung perang Gaza atau perubahan pandangan rakyat Amerika terhadap Israel ketika menjelaskan keputusannya.

Sebaliknya, Encik Trump menyifatkan bantuan tersebut sebagai isu politik yang sering digunakan golongan berhaluan kiri Parti Demokrat untuk menyerang pentadbirannya.

Beliau turut mengkritik calon Demokrat bagi kerusi Senat Michigan, Dr Abdul El-Sayed, yang lantang membantah dasar Israel.

“Mereka tidak memerlukannya,” kata Encik Trump, sambil mempersoalkan mengapa Amerika perlu terus menghadapi kritikan berhubung bantuan tersebut.

Beliau bagaimanapun menegaskan Israel kekal sebagai sekutu utama Washington dan menyifatkannya sebagai sebuah negara yang makmur.

Bagi Encik Netanyahu, perubahan aturan bantuan itu juga boleh mengurangkan tekanan politik daripada anggota Kongres yang menggunakan kelulusan bantuan sebagai cara mendesak Israel mengubah dasarnya.

Walaupun pembelian senjata menerusi perjanjian perdagangan dan teknologi mungkin mengurangkan pertikaian politik, Kongres masih mempunyai kuasa mengawasi urusan pertahanan kedua-dua negara.

Di Israel, pengumuman itu mencetuskan kritikan pembangkang ketika Encik Netanyahu masih berusaha membentuk pemerintah selepas pilihan raya negara itu minggu lalu gagal menghasilkan keputusan jelas.

Pesaing utamanya, Encik Gadi Eisenkot, yang mengetuai Parti Yashar, mengecam cara perubahan besar hubungan pertahanan Amerika-Israel diumumkan tanpa penjelasan awal kepada rakyat dan institusi keselamatan Israel.

Beliau berkata tindakan itu menimbulkan persoalan serius mengenai kepimpinan Encik Netanyahu dan keupayaannya mengurus hubungan strategik dengan Washington.

“Hakikat bahawa institusi keselamatan dan rakyat Israel mengetahui perubahan dalam hubungan strategik ini menerusi media menunjukkan betapa tindakan Benjamin Netanyahu benar-benar mendatangkan bahaya,” katanya.

“Kita tidak lagi boleh bergantung kepadanya dan mesti menggantikannya.” – Agensi berita.

Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Laporan berkaitan
Perjanjian nuklear AS-Saudi: Dilema Israel dan masa depan Timur TengahAug 3, 2026 | 5:30 AM
Trump: Israel tidak akan bertahan tanpa ASJul 28, 2026 | 2:30 PM
Amerika SyarikatIsrael