WASHINGTON: Presiden Amerika Syarikat, Encik Donald Trump, sekali lagi menggesa lebih banyak negara Asia Barat dan negara majoriti Islam menjalin hubungan diplomatik dengan Israel menerusi Perjanjian Abraham, ketika usaha rundingan damai dengan Iran terus berlangsung.

Encik Trump berkata peluasan perjanjian itu boleh menjadi sebahagian daripada “penyelesaian bersejarah” di rantau berkenaan dan mendakwa kerjasama antara negara Asia Barat akan menjadi lebih kukuh sekiranya lebih banyak negara menyertainya.

