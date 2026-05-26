Trump desak negara Arab sertai Perjanjian Abraham
Hubungan diplomatik dengan Israel merupakan sebahagian usaha capai rundingan damai Iran
May 26, 2026 | 10:17 AM
(Dari kiri) Menteri Luar Bahrain, Encik Abdullatif Al Zayani; Perdana Menteri Israel, Encik Benjamin Netanyahu, Presiden Amerika Syarikat, Encik Donald Trump, dan Menteri Luar Amiriah Arab Bersatu (UAE), Encik Abdullah bin Zayed, menghadiri majlis menandatangani Perjanjian Abraham di Rumah Putih di Washington, Amerika Syarikat pada 15 September 2020. - Foto REUTERS
WASHINGTON: Presiden Amerika Syarikat, Encik Donald Trump, sekali lagi menggesa lebih banyak negara Asia Barat dan negara majoriti Islam menjalin hubungan diplomatik dengan Israel menerusi Perjanjian Abraham, ketika usaha rundingan damai dengan Iran terus berlangsung.
Encik Trump berkata peluasan perjanjian itu boleh menjadi sebahagian daripada “penyelesaian bersejarah” di rantau berkenaan dan mendakwa kerjasama antara negara Asia Barat akan menjadi lebih kukuh sekiranya lebih banyak negara menyertainya.
