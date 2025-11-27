Presiden Amerika Syarikat, Encik Donald Trump (kiri) dan Perdana Menteri Jepun, Cik Sanae Takaichi, semasa majlis menandatangani dokumen pelaksanaan perjanjian perdagangan AS–Jepun di Istana Akasaka di Tokyo, Jepun, pada Selasa, 28 Oktober 2025. - Foto REUTERS

TOKYO: Presiden Amerika Syarikat (AS), Encik Donald Trump, meminta Perdana Menteri Jepun, Cik Sanae Takaichi, supaya tidak mengeruhkan lagi pertikaian dengan China, kata sumber.

Permintaan itu dibuat ketika beliau berusaha mengekalkan gencatan perang perdagangan dengan Beijing.

Kenyataan Cik Takaichi di Parlimen bahawa serangan hipotesis China terhadap Taiwan boleh membawa tindakan ketenteraan Jepun telah mencetuskan kemarahan besar Beijing dalam beberapa tahun.

Dalam panggilan telefon pada Selasa, Encik Trump menyatakan beliau tidak mahu melihat ketegangan meningkat lagi, menurut dua sumber kerajaan Jepun yang enggan dinamakan.

Namun beliau tidak menuntut Cik Takaichi menarik balik kenyataan itu, dan Jepun menegaskan ia selaras dengan dasar lama.

Di Tokyo, semakin ramai bimbang Encik Trump mungkin menggugat sokongan terhadap Taiwan demi perjanjian perdagangan dengan China, suatu langkah yang boleh menguatkan keberanian Beijing.

Ketua Setiausaha Kabinet Jepun, Encik Minoru Kihara, enggan mengulas mengenai laporan itu pada Khamis.

“Bagi Trump, yang paling penting ialah hubungan AS-China,” kata Profesor Kazuhiro Maejima, pakar politik Amerika dari Universiti Sophia.

“Jepun sering dilihat sebagai alat dalam hubungan itu,” tambahnya.

Panggilan Encik Trump kepada Cik Takaichi berlaku sejurus selepas perbualannya dengan Encik Xi Jinping, Presiden China yang menegaskan kembalinya Taiwan kepada China adalah sebahagian visi Beijing.

Taiwan menolak tuntutan itu sambil menegaskan masa depannya ditentukan rakyatnya sendiri.

Encik Trump tidak mengulas mengenai perbincangan tentang Taiwan, sebaliknya menekankan hubungan kukuh antara kededua ekonomi besar itu.

Namun sikap berdiam dirinya mengenai tekanan China terhadap Jepun termasuk gesaan Beijing agar rakyatnya tidak melancong ke Jepun menambah keresahan di Tokyo.

Sementara itu, People’s Daily mendesak AS mengawal Jepun bagi mengelakkan kebangkitan semula fahaman ketenteraan sambil mengingatkan sejarah Perang Dunia Kedua.

Kenyataan Cik Takaichi di Parlimen mengenai Taiwan menyimpang daripada kekaburan strategik pemimpin terdahulu dan beliau tidak boleh menarik balik kata-katanya.

Beberapa penggubal undang-undang Jepun berkata mereka mahu mendengar jaminan lebih jelas daripada Encik Trump, bimbang sikap senyap Washington akan memberi ruang kepada Beijing untuk meningkatkan tekanan.