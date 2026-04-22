Topic followed successfullyGo to BHku
Trump lanjut gencatan senjata AS-Iran tanpa had, rundingan damai masih tidak pasti
AS kekalkan sekatan laut walaupun buka ruang diplomasi
Apr 22, 2026 | 2:51 PM
Pegawai polis berkawal di jalan yang ditutup menuju ke Hotel Serena di kawasan Zon Merah di Islamabad pada 22 April 2026 ketika langkah keselamatan dipertingkat menjelang kemungkinan rundingan damai antara Amerika Syarikat dan Iran. Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, mengucapkan terima kasih kepada Presiden Amerika Syarikat, Donald Trump, atas lanjutan gencatan senjata dengan Iran dan menggesa kedua-dua pihak meneruskan rundingan. - Foto AFP
WASHINGTON: Presiden Amerika Syarikat, Encik Donald Trump, mengumumkan bahawa beliau akan melanjutkan gencatan senjata dengan Iran tanpa tempoh masa tertentu bagi memberi ruang kepada rundingan damai diteruskan.
Namun, belum jelas sama ada Iran atau Israel akan bersetuju dengan langkah tersebut, sekali gus menimbulkan ketidaktentuan terhadap masa depan konflik yang telah berlarutan hampir dua bulan.
Laporan berkaitan
