WASHINGTON: Pentadbiran Presiden Donald Trump dijangka mengumumkan satu perjanjian kerjasama nuklear awam yang bersejarah dengan Arab Saudi pada 22 Julai, sekali gus membuka laluan kepada Riyadh untuk menghasilkan bahan api bagi reaktor nuklearnya sendiri.

Menurut pegawai Amerika Syarikat, perjanjian itu bertujuan mengukuhkan semula hubungan strategik Washington dengan Arab Saudi ketika ketegangan akibat perang Amerika Syarikat-Iran terus memberi tekanan kepada hubungan kedua-dua negara.

Di bawah perjanjian itu, Arab Saudi berpotensi dibenarkan memperkaya uranium dan memproses semula plutonium di negara itu sendiri selepas kajian bersama mengenai daya maju ekonomi projek berkenaan selesai dijalankan.

Langkah itu menandakan perubahan besar dalam dasar nuklear Amerika Syarikat kerana Washington sebelum ini menolak hak tersebut bagi mengelakkan risiko penyebaran senjata nuklear.

Pentadbiran Trump dijangka menandatangani dan mengumumkan perjanjian itu secara rasmi sebelum menyerahkan butirannya kepada Kongres untuk semakan.

Pegawai Amerika Syarikat berkata kerjasama berkenaan dijangka membawa pulangan berbilion dolar kepada industri tenaga nuklear negara itu, dengan syarikat Westinghouse dijangka menjadi penerima manfaat utama menerusi pembinaan reaktor nuklear di Arab Saudi.

Bagaimanapun, perjanjian itu dijangka mencetuskan perdebatan hangat di Kongres apabila beberapa ahli politik daripada Parti Republikan dan Demokrat, selain pegawai Israel, menyuarakan kebimbangan bahawa program nuklear awam Arab Saudi akhirnya boleh membuka laluan kepada pembangunan senjata nuklear.

Kebimbangan itu semakin memuncak selepas Putera Mahkota Mohammed bin Salman sebelum ini menegaskan bahawa Arab Saudi akan membangunkan senjata nuklear sekiranya Iran berbuat demikian.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Seorang penjaja jalanan berniaga di hadapan mural di Tehran pada 21 Julai 2026 ketika ketegangan antara Iran dan Amerika Syarikat terus memuncak. Pada hari yang sama, Kor Pengawal Revolusi Islam (IRGC) mendakwa melancarkan serangan ke atas sasaran tentera Amerika Syarikat, termasuk sistem pertahanan udara di Bahrain dan Kuwait, manakala usaha negara pengantara untuk mencapai gencatan senjata selama 11 hari masih diteruskan.

Iran usul gencatan senjata 10 hari, pengantara giat hentikan konflik dengan AS

Jul 22, 2026 | 11:30 AM
Profesor Madya Dr Muhammad Faishal Ibrahim (dua dari kiri) semasa acara pengagihan daging korban di Masjid An-Nur pada 20 Jun. Sebanyak 17 agensi terlibat dalam acara itu dengan kira-kira 500 penerima dijangka menerima daging korban, menjadikannya yang terbesar setakat ini.

Dedikasi Faishal sentiasa dikenang

Jul 21, 2026 | 8:52 PM
fasihal ibrahim, pemegang jawatan awam, standard etika politik, keseimbangan politik

Penganalisis: Piawaian tinggi kepimpinan perlu dipelihara, namun keseimbangan harus dicari

Jul 21, 2026 | 7:25 PM
Polis menerima panggilan mengenai kejadian tragik itu kira-kira 4.45 petang pada 20 Julai.

Lelaki maut selepas gaduh dengan jiran di Lengkok Bahru

Jul 21, 2026 | 4:39 PM
Hariss Harun, Piala Asean Hyundai, skuad Singapura, Singa

Hariss gesa Singa kekal konsisten jelang Piala Asean 

Jul 21, 2026 | 5:21 PM
Pempengaruh dan usahawan terkenal Malaysia, Khairul Aming, meminta penjelasan sebuah syarikat telekomunikasi selepas data mengenai bil telefon peribadinya didedahkan kepada umum oleh seorang pengguna media sosial.

Menteri M’sia arah dakwaan kebocoran data Khairul Aming disiasat

Jul 21, 2026 | 5:57 PM
visa umrah

Saudi perkenal visa umrah boleh masuk berulang dalam setahun

Jul 21, 2026 | 10:35 AM
Pengasas BrightGuides, Encik Ashsufi Hussin, 24 tahun bersama ketua pusat tuisyen, Cik Qasrina Sujimy, 22 tahun.

Murid terpaksa berhenti tuisyen dek kurang wang cetus inspirasi penuntut uni wujudkan kelas percuma

Jul 20, 2026 | 2:11 PM
Piala Dunia bukan sekadar pentas memburu kemenangan, malah medan yang memperlihatkan pentingnya kerendahan hati ketika berjaya, bangkit selepas kegagalan dan menjunjung nilai yang memakmurkan sesebuah masyarakat.

Hayati pengajaran berguna daripada Piala Dunia

Jul 17, 2026 | 5:30 AM
Pasukan Madrasah Alsagoff Al-Arabiah, yang dianggotai (barisan belakang, dari kiri) Sharifah Maryam Syed Mustafa Alsagoff, Nur ‘Aisyah Humairaa’ Zulkifle, (barisan depan, dari kiri) Nor’Atifah Qeisya Muhammad Syafie, Nur Darwisyah Mohammad Alnizom dan Maisarah Haziqah Mohamed Fahmy, muncul Naib Juara pertandingan sulung, ‘Piala Podcast’, anjuran bersama Berita Harian (BH) dan Institut Millennia (MI) pada 4 Julai.

Podcast Madrasah Alsagoff: Budaya Melayu tidak pudar, sekadar ‘ubah wajah’

Jul 13, 2026 | 5:30 AM

Dalam satu temu bual terdahulu, beliau berkata Riyadh akan mengambil langkah tersebut “tanpa sebarang keraguan” jika Teheran memiliki senjata nuklear.

Perjanjian itu dikenali sebagai “Perjanjian 123”, iaitu rangka kerja undang-undang Amerika Syarikat bagi membolehkan kerjasama nuklear awam dengan negara lain.

Setakat ini, Amerika Syarikat mempunyai 26 perjanjian seumpamanya dengan 51 kerajaan serta Agensi Tenaga Atom Antarabangsa (IAEA).

Namun, syarat yang dipersetujui bersama Arab Saudi jauh lebih longgar berbanding perjanjian serupa yang dimeterai dengan Amiriah Arab Bersatu (UAE) pada 2009.

Ketika itu, UAE bersetuju menerima pemeriksaan ketat IAEA dan melepaskan hak untuk memperkaya uranium sendiri, sekali gus menutup kemungkinan menggunakan infrastruktur nuklear bagi menghasilkan senjata.

Model UAE itu kemudian dikenali sebagai “standard emas” dalam usaha menghalang penyebaran senjata nuklear.

Sebaliknya, pentadbiran Trump dilaporkan bersetuju mengehadkan akses pemeriksa antarabangsa ke beberapa lokasi tertentu di Arab Saudi dan membenarkan kerajaan itu memperkaya uranium di wilayahnya sendiri selepas kajian bersama selesai.

Pentadbiran Trump dijangka berhujah bahawa beberapa mekanisme kawalan lain akan diwujudkan, termasuk kerjasama rapat antara kedua-dua negara bagi membolehkan Washington memantau perkembangan program nuklear Arab Saudi.

Laporan turut menyebut terdapat dua dokumen tambahan sulit yang menjadi sebahagian daripada perjanjian itu.

Pentadbiran Trump dijangka mempertahankan kerahsiaan dokumen tersebut atas alasan ia mengandungi maklumat komersial dan keselamatan negara yang sensitif.

Bagaimanapun, beberapa anggota Kongres memberi isyarat mereka mungkin enggan menyokong perjanjian itu selagi kandungan dokumen berkenaan tidak didedahkan sepenuhnya.

Rundingan mengenai kerjasama nuklear ini sebenarnya telah berlangsung selama beberapa tahun.

Semasa pentadbiran bekas Presiden Joe Biden, kerjasama itu dirancang sebagai sebahagian daripada pakej lebih besar yang turut melibatkan pengiktirafan diplomatik Arab Saudi terhadap Israel.

Bagaimanapun, rancangan tersebut terbantut selepas serangan Hamas ke atas Israel pada 7 Oktober 2023.

Selepas kembali memegang jawatan, Encik Trump memisahkan kerjasama nuklear itu daripada syarat pengiktirafan Israel bagi mempercepatkan rundingan dengan Riyadh.

Encik Trump dan Putera Mohammed dilaporkan mencapai persefahaman mengenai kerjasama nuklear awam ketika lawatan putera mahkota itu ke Rumah Putih pada November 2025.

Sejak itu, pegawai kedua-dua negara memperincikan kandungan perjanjian sehingga mencapai kata sepakat.

Perjanjian itu juga dilihat sebagai usaha memulihkan hubungan Washington-Riyadh yang kembali tegang selepas perang Amerika Syarikat-Iran.

Pada Mei lalu, Arab Saudi dilaporkan enggan membenarkan tentera Amerika Syarikat menggunakan ruang udaranya bagi mengiringi kapal dagang melalui Selat Hormuz ketika konflik dengan Iran memuncak.

Walaupun terus bergantung kepada sistem pertahanan udara Amerika Syarikat bagi memintas peluru berpandu Iran, Riyadh semakin bimbang dasar Washington di Asia Barat meningkatkan ancaman keselamatan terhadap negara-negara Teluk.

Dalam masa sama, Arab Saudi terus berusaha mengekalkan hubungan diplomatik dengan Iran selepas kedua-dua negara memulihkan hubungan pada 2023 menerusi perjanjian yang diusahakan China.

Selain kerjasama nuklear, Trump dan Putera Mohammed turut mencapai persefahaman mengenai kerjasama pertahanan yang merangkumi penjualan pesawat pejuang F-35 kepada Arab Saudi.

Namun, persefahaman itu tidak melibatkan perjanjian pertahanan rasmi yang memerlukan kelulusan Senat Amerika Syarikat seperti yang lama diinginkan Riyadh.

Sekiranya diluluskan Kongres, perjanjian nuklear itu dijangka menjadi antara perubahan terbesar dalam dasar nuklear Amerika Syarikat sejak lebih sedekad lalu, selain mengubah keseimbangan geopolitik di Asia Barat ketika persaingan dengan Iran terus memuncak. - Agensi berita

Laporan berkaitan
Rundingan nuklear antara AS, Iran dijangka berlangsung di Oman 6 FebFeb 4, 2026 | 6:24 PM
Pakistan tawar payung nuklear lindungi Arab SaudiSep 22, 2025 | 5:27 PM
nuklearArab SaudiAmerika Syarikat