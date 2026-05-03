Trump pertimbang perjanjian baru, AS akan serang semula jika Iran ‘berkelakuan buruk’
Teheran lahir kesediaan kembali ke meja rundingan
May 3, 2026 | 3:34 PM
Presiden Amerika Syarikat, Encik Donald Trump, menjawab soalan media di Lapangan Terbang Antarabangsa Palm Beach, Florida pada 2 Mei, sebelum menaiki pesawat Air Force One untuk berlepas ke Miami. - Foto AFP
FLORIDA: Presiden Amerika Syarikat Donald Trump, pada 2 Mei berkata beliau telah dimaklumkan mengenai konsep perjanjian dengan Iran, namun masih menunggu perincian teks rasmi sebelum membuat sebarang keputusan.
Dalam pada itu, beliau memberi amaran kemungkinan untuk melancarkan semula serangan ke atas negara tersebut tetap ada sekiranya Tehran “berkelakuan buruk”.
