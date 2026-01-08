Gambar gabungan yang dihasilkan pada 4 Januari 2026 ini menunjukkan Presiden Colombia, Gustavo Petro, berucap semasa sidang media bersama rakan sejawatannya dari Venezuela, Nicolas Maduro, di Istana Presiden Miraflores di Caracas pada 1 November 2022, serta Presiden Amerika Syarikat, Donald Trump, berucap semasa mesyuarat dua hala dengan Presiden Brazil, Luiz Inacio Lula da Silva, di luar persidangan Sidang Kemuncak ke-47 Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara (Asean) di Kuala Lumpur pada 26 Oktober 2025. Presiden Amerika Syarikat, Donald Trump, berkata pada 7 Januari 2026 bahawa beliau sedang mengatur pertemuan dengan Presiden Colombia, Gustavo Petro, “dalam masa terdekat”, beberapa hari selepas mengeluarkan ancaman tindakan ketenteraan terhadap negara Amerika Selatan itu. Trump menulis di Truth Social bahawa beliau dan Petro, yang berhaluan kiri, telah berbincang melalui telefon dan menyentuh perselisihan terkini antara kedua-dua pihak, termasuk berkaitan isu perdagangan dadah - Foto AFP

Gambar gabungan yang dihasilkan pada 4 Januari 2026 ini menunjukkan Presiden Colombia, Gustavo Petro, berucap semasa sidang media bersama rakan sejawatannya dari Venezuela, Nicolas Maduro, di Istana Presiden Miraflores di Caracas pada 1 November 2022, serta Presiden Amerika Syarikat, Donald Trump, berucap semasa mesyuarat dua hala dengan Presiden Brazil, Luiz Inacio Lula da Silva, di luar persidangan Sidang Kemuncak ke-47 Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara (Asean) di Kuala Lumpur pada 26 Oktober 2025. Presiden Amerika Syarikat, Donald Trump, berkata pada 7 Januari 2026 bahawa beliau sedang mengatur pertemuan dengan Presiden Colombia, Gustavo Petro, “dalam masa terdekat”, beberapa hari selepas mengeluarkan ancaman tindakan ketenteraan terhadap negara Amerika Selatan itu. Trump menulis di Truth Social bahawa beliau dan Petro, yang berhaluan kiri, telah berbincang melalui telefon dan menyentuh perselisihan terkini antara kedua-dua pihak, termasuk berkaitan isu perdagangan dadah - Foto AFP

BOGOTA: Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dan Presiden Colombia Gustavo Petro mengadakan perbualan telefon pada 7 Januari bagi meredakan ketegangan hubungan dua hala, hanya beberapa hari selepas Trump mengeluarkan ancaman keras termasuk kemungkinan tindakan ketenteraan terhadap Bogotá berhubung dakwaan perdagangan dadah.

Perbualan itu menjadi yang pertama antara kedua-dua pemimpin sejak Trump kembali ke Rumah Putih. Ia berlangsung di tengah-tengah suasana tegang susulan operasi ketenteraan Amerika Syarikat di Venezuela yang menyingkirkan Encik Nicolas Maduro, serta kenyataan Encik Trump sebelum ini yang menyatakan bahawa operasi ketenteraan terhadap kerajaan Colombia “kedengaran baik”.

Dalam hantaran di platform Truth Social, Encik Trump berkata Encik Petro menghubunginya untuk menjelaskan “isu dadah dan beberapa perselisihan yang wujud antara kedua-dua negara”. “Saya menghargai panggilan dan nadanya, dan saya menantikan pertemuan dalam masa terdekat,” kata Trump, sambil menambah bahawa persiapan sedang dibuat untuk pertemuan di Rumah Putih.

Menurut Encik Trump, pertemuan itu akan diadakan “dalam masa terdekat”, walaupun tarikh belum diumumkan. Jemputan tersebut dibuat hanya beberapa hari selepas beliau memberi amaran keras kepada Encik Petro pada 3 Januari, menyusuli operasi Amerika Syarikat di Caracas.

Ketegangan meningkat apabila Encik Trump menuduh Encik Petro, tanpa mengemukakan bukti, terlibat dalam perdagangan dadah dan seterusnya mengenakan sekatan kewangan terhadap pemimpin Colombia itu serta ahli keluarganya.

Encik Petro bertindak balas dengan nada tegas. Pada 5 Januari, beliau berkata Colombia bersedia “mengangkat senjata” sekiranya ancaman tersebut direalisasikan. Beliau turut menggesa rakyat Colombia turun ke jalanan pada 7 Januari bagi mempertahankan kedaulatan negara.

Dalam ucapan kepada penyokongnya di Bogoa, Encik Petro mengesahkan beliau akan menghadiri pertemuan di Washington. “Kami telah bercakap melalui telefon buat pertama kali sejak beliau menjadi presiden,” kata Petro. “Saya meminta agar komunikasi langsung antara kementerian luar dan antara presiden kedua-dua negara dipulihkan.”

Encik Petro mengakui beliau pada asalnya merancang untuk menyampaikan ucapan yang “agak keras”, namun memilih untuk melembutkan nada selepas perbualan telefon yang berlangsung hampir sejam itu. Sumber di pejabat Petro memberitahu Reuters bahawa perbualan tersebut berlangsung dalam suasana “mesra” dan “saling menghormati”.

Sementara itu, Timbalan Menteri Luar Colombia, Encik Mauricio Jaramillo, memberi amaran bahawa tindakan ketenteraan Amerika Syarikat di Venezuela berisiko mencetuskan kesan domino yang membawa kepada “bencana” di seluruh Amerika Latin. “Sebarang peluasan konflik akan membawa implikasi besar bukan sahaja kepada Colombia, tetapi kepada kestabilan serantau,” katanya dalam wawancara dengan AFP.

Hubungan antara Encik Trump dan Encik Petro sememangnya dingin sejak Encik Trump kembali berkuasa. Encik Trump berulang kali menuduh pentadbiran Petro membiarkan aliran kokain ke Amerika Syarikat, malah pernah merujuk Encik Petro sebagai “seorang yang sakit”. Colombia menafikan sekeras-kerasnya dakwaan itu, dengan menegaskan bahawa negara tersebut telah lama bekerjasama dengan Washington dalam usaha memerangi dadah.

Pada Oktober lalu, Amerika Syarikat mengenakan sekatan terhadap Encik Petro dengan alasan membenarkan pengembangan perdagangan dadah haram di negara Andes itu. Encik Petro dan pemerintah Colombia menolak tuduhan tersebut sebagai tidak berasas dan bermotifkan politik.

Encik Petro juga lantang mengecam kempen ketenteraan Amerika Syarikat di perairan Pasifik dan Caribbean yang didakwa menyasarkan bot penyeludup dadah. Menurut Washington, lebih 30 serangan telah dilancarkan sejak September, mengorbankan sekurang-kurangnya 110 orang.