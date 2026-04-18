Membenarkan mana-mana pihak menyekat laluan air antarabangsa secara haram akan mewujudkan preseden yang berbahaya, dan laluan maritim lain boleh turut menjadi sasaran, kata Perdana Menteri, Encik Lawrence Wong.

Singapura amat prihatin dengan perkara itu kerana negara ini terletak di sepanjang Selat Melaka dan Selat Singapura, antara laluan maritim tersibuk di dunia, kata Encik Wong kepada pemimpin dunia dalam mesyuarat mengenai Selat Hormuz yang diadakan pada 17 April, anjuran Perancis dan Britain.