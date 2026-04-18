Topic followed successfullyGo to BHku
PM Wong: Sekatan haram Selat Hormuz akan wujudkan preseden berbahaya
Apr 18, 2026 | 10:57 AM
Perdana Menteri, Encik Lawrence Wong berucap kepada pemimpin dunia dalam mesyuarat mengenai Selat Hormuz pada 17 April, anjuran Perancis dan Britain. - Foto MDDI
Membenarkan mana-mana pihak menyekat laluan air antarabangsa secara haram akan mewujudkan preseden yang berbahaya, dan laluan maritim lain boleh turut menjadi sasaran, kata Perdana Menteri, Encik Lawrence Wong.
Singapura amat prihatin dengan perkara itu kerana negara ini terletak di sepanjang Selat Melaka dan Selat Singapura, antara laluan maritim tersibuk di dunia, kata Encik Wong kepada pemimpin dunia dalam mesyuarat mengenai Selat Hormuz yang diadakan pada 17 April, anjuran Perancis dan Britain.
Laporan berkaitan
