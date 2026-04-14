Jualan bahan api marin di S’pura naik pada Mac di sebalik krisis bekalan minyak
Meskipun bekalan di Asia terhad dek penutupan laluan minyak Timur Tengah
Apr 14, 2026 | 5:53 PM
Secara perbandingan tahun ke tahun, jumlah jualan bahan api marin meningkat sebanyak 6.6 peratus. Singapura telah menjual kira-kira 4.8 juta tan bahan api marin pada Mac. - Foto BT
Singapura, hab pengisian bahan api kapal terbesar di dunia, menjual lebih banyak bunker (bahan api kapal) pada Mac meskipun bekalan bahan api marin di Asia terhad disebabkan oleh penutupan laluan minyak Timur Tengah.
Menurut perangkaan daripada Penguasa Kelautan dan Pelabuhan Singapura (MPA) yang diterbitkan pada 14 April, jualan bahan api mencecah kira-kira 4.8 juta tan pada Mac, meningkat 1.9 peratus berbanding hampir 4.7 juta tan pada Februari.
