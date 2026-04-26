Tembakan cetus cemas di majlis Trump, suspek ditahan
Tembakan cetus cemas di majlis Trump, suspek ditahan
Suspek dikenal pasti sebagai Cole Tomas Allen, seorang lelaki berusia 31 tahun dari Los Angeles
Apr 26, 2026 | 5:42 PM
Tembakan cetus cemas di majlis Trump, suspek ditahan
WASHINGTON: Malam gemilang di sebuah majlis jamuan malam di dewan ‘ballroom’ di hotel Washington Hilton yang menampilkan Presiden Amerika Syarikat, Encik Donald Trump, bertukar huru-hara selepas bunyi tembakan menyebabkan tetamu terpaksa mencari tempat untuk bersembunyi, hingga Encik Trump sendiri diiring keluar oleh pasukan keselamatan.
Encik Trump sedang duduk di pentas utama semasa Majlis Jamuan Malam Persatuan Koresponden Rumah Putih, apabila bunyi dentuman kuat mengganggu acara dan mencetuskan cemas dalam kalangan hadirin.
