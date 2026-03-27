Trump tangguh serangan ke atas aset tenaga Iran, dakwa rundingan ‘berjalan baik’
Mar 27, 2026 | 11:16 AM
Wanita Iran berjalan berhampiran poster bekas pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, ketika menghadiri pengebumian mangsa konflik antara Iran, Israel dan Amerika Syarikat di tanah perkuburan Behesht Zahra, selatan Teheran, Iran, 26 Mac 2026. - Foto EPA
WASHINGTON: Presiden Donald Trump menangguhkan tarikh akhir untuk melancarkan serangan ke atas aset tenaga Iran sehingga 6 April, dalam satu langkah yang dilihat sebagai percubaan membuka ruang kepada rundingan di tengah konflik yang semakin meruncing di Asia Barat.
Encik Trump berkata keputusan itu dibuat atas permintaan Teheran, sambil menegaskan bahawa rundingan antara kedua-dua pihak kini menunjukkan perkembangan positif walaupun suasana keseluruhan kekal tegang.
