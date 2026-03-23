Presiden Amerika Syarikat, Encik Donald Trump berkata beliau akan menangguhkan sebarang serangan ke atas loji janakuasa dan infrastruktur tenaga Iran. - Foto REUTERS

WASHINGTON - Presiden Amerika Syarikat, Encik Donald Trump menarik balik rancangannya untuk menyasarkan rangkaian kuasa Iran pada 23 Mac, dengan berkata bahawa Amerika dan Iran telah mengadakan perbincangan yang membina.

Beliau juga menangguhkan sebarang serangan ke atas loji janakuasa dan infrastruktur tenaga Iran.

Kenyataan Encik Trump dibuat selepas Iran mengancam untuk menyerang loji kuasa Israel dan mereka yang membekalkan pangkalan Amerika di seluruh rantau Teluk jika Amerika menyasarkan rangkaian kuasa Iran.

Perbincangan dengan Iran akan diteruskan sepanjang minggu, kata Encik Trump dalam satu catatan media sosial.

Bagaimanapun, agensi berita Fars Iran, memetik sumber, yang berkata tiada komunikasi langsung atau tidak langsung dengan Amerika Syarikat.

Rumah Putih tidak menjawab soalan mengenai kandungan perbincangan itu, siapa yang mengambil bahagian atau di mana ia diadakan.

Reaksi daripada pasaran pula pantas dan ketara: Perniagaan minyak mentah Brent jatuh mendadak, dolar jatuh berbanding mata wang utama lain, pasaran saham meningkat dan kos pinjaman pemerintah jatuh semula.

Amerika Syarikat dan Iran “telah, sejak dua hari lalu, mengadakan perbincangan yang sangat baik dan produktif mengenai penyelesaian lengkap serta menyeluruh berkaitan permusuhan kami di Timur Tengah,” tulis Encik Trump dalam catatan di Truth Social.

“Saya telah mengarahkan Jabatan Perang untuk menangguhkan mana-mana dan semua serangan tentera terhadap loji janakuasa dan infrastruktur tenaga Iran untuk tempoh lima hari, tertakluk kepada kejayaan mesyuarat dan perbincangan yang sedang berlangsung.”

Pada 21 Mac, Encik Trump memberi amaran bahawa loji janakuasa Iran akan dimusnahkan jika Tehran gagal “membuka sepenuhnya” Selat Hormuz kepada semua penghantaran dalam tempoh 48 jam. Encik Trump menetapkan tarikh akhir sekitar 7.44 malam pada 23 Mac (7.44 pagi pada 24 Mac, waktu Singapura).

Serangan Iran telah menutup Selat secara berkesan, yang membawa seperlima minyak global dan gas asli cecair.