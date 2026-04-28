Trump tidak puas hati cadangan Iran buka Selat Hormuz
Apr 28, 2026 | 2:32 PM
Seorang pemandu mengisi minyak di stesen Chevron di El Segundo, California, pada 27 April berlatarbelakangkan sebuah papan tanda yang telah diubah suai dengan perkataan “Sacramento” dipalang dan digantikan dengan “Trump”, serta mesej “Dasar Trump menyebabkan ini. Kini anda perlu membayar lebih”. - Foto AFP
WASHINGTON: Presiden Amerika Syarikat, Donald Trump, dilaporkan tidak berpuas hati dengan cadangan terbaharu Iran untuk membuka semula Selat Hormuz dan menamatkan konflik semasa, menurut beberapa sumber yang mengikuti perbincangan di Rumah Putih.
Cadangan tersebut turut menggesa Amerika menamatkan sekatan laut terhadap Iran, namun tidak menyentuh isu utama berkaitan program nuklear Teheran.
