Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

Pada 7 Mac Dubai menutup sementara lapangan terbang utamanya selepas pihak berkuasa berkata objek tidak dikenali telah dipintas berhampiran. - Foto REUTERS

Pada 7 Mac Dubai menutup sementara lapangan terbang utamanya selepas pihak berkuasa berkata objek tidak dikenali telah dipintas berhampiran. - Foto REUTERS

Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

WASHINGTON: Presiden Amerika Syarikat, Encik Donald Trump, pada 7 Mac berkata beliau tidak berminat berunding dengan Iran dan membangkitkan kemungkinan perang Iran hanya akan berakhir apabila negara itu tidak lagi mempunyai tentera yang berfungsi atau mana-mana kepimpinan yang masih berkuasa.

Bercakap kepada pemberita di dalam pesawat Air Force One, Encik Trump berkata sebarang perbincangan tidak guna jika semua bakal pemimpin dan tentera Iran terkorban dalam kempen serangan udara yang dijalankan sekarang.

“Pada satu ketika, saya tidak fikir akan ada sesiapa lagi yang mungkin berkata ‘Kami menyerah’,” kata Encik Trump.

Sementara itu, negara Teluk melaporkan serangan peluru berpandu dan dron pada 8 Mac, manakala Iran berikrar meneruskan serangan terhadap negara jiran ketika perang serantau memasuki minggu kedua.

Arab Saudi, Qatar dan Kuwait semuanya melaporkan serangan baharu, selepas letupan kuat kedengaran di Dubai dan Manama Bahrain sehari sebelumnya.

Syarikat minyak nasional Kuwait mengumumkan pemotongan “berjaga-jaga” terhadap pengeluaran minyak mentahnya, kerana tentera negara itu berkata pada 8 Mac ia telah bertindak balas “terhadap gelombang dron musuh yang menembusi ruang udara negara”.

Tangki bahan api di lapangan terbang antarabangsa Kuwait menjadi sasaran serangan dron, tambah pihak tentera.

Kebakaran di lapangan terbang dilaporkan dapat dikawal dengan tiada kecederaan ketara.

Tentera menggelar serangan dron itu sebagai “penyasaran langsung kepada infrastruktur penting”.

Satu kenyataan berasingan berkata “beberapa kemudahan awam mengalami kerosakan material akibat serpihan dan serpihan yang terjatuh daripada operasi pemintasan”.

Kementerian dalam negeri Kuwait berkata dua pengawal sempadan “telah syahid... semasa menjalankan tugas negara mereka”, tanpa mengulas lanjut.

Tidak jelas sama ada kematian mereka adalah akibat serangan Iran.

Kementerian pertahanan Amiriah Arab Bersatu (UAE) berkata pertahanan udara bertindak balas terhadap “ancaman peluru berpandu dan dron yang masuk dari Iran”, manakala kementerian dalam negeri Bahrain berkata semboyan serbuan udara diaktifkan.

Kementerian pertahanan Qatar berkata pada 8 Mac bahawa negara itu telah disasarkan sehari sebelumnya oleh 10 peluru berpandu balistik dan dua peluru berpandu jelajah yang dilepaskan dari Iran, tetapi kebanyakannya telah dipintas dan tidak menyebabkan kemalangan jiwa.

Kementerian pertahanan Arab Saudi juga melaporkan ia telah memintas dan memusnahkan 15 dron yang memasuki ruang udara negara itu termasuk percubaan serangan di kawasan diplomatik di ibu negara Riyadh.

Serangan itu berlaku walaupun Presiden Iran, Encik Masoud Pezeshkian, telah meminta maaf kepada negara Teluk atas serangan terdahulu.

Beliau berkata negara itu tidak lagi akan menjadi sasaran melainkan serangan dilancarkan dari wilayah mereka terlebih dahulu.

Tetapi beberapa jam kemudian, ketua badan kehakiman Iran berkata serangan akan diteruskan di negara Teluk yang “berada di tangan musuh”.

Presiden UAE, Encik Mohammed bin Zayed Al Nahyan, berkata dalam ucapan yang jarang disiarkan di televisyen bahawa negaranya berada dalam “tempoh perang” dan “akan bangkit lebih kuat”.

Pada 7 Mac, Dubai menutup sementara lapangan terbang utamanya selepas pihak berkuasa berkata objek tidak dikenali telah dipintas berhampiran.

Seorang saksi memberitahu AFP tentang letupan kuat di kawasan itu diikuti oleh kepulan asap.