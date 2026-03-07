Iran ikrar tidak akan serah, serangan udara baru Israel gegar Teheran

Asap yang keluar menyusuli satu letupan di Teheran, sedang Amerika dan Israel berperang dengan Iran. - Foto REUTERS

Asap yang keluar menyusuli satu letupan di Teheran, sedang Amerika dan Israel berperang dengan Iran. - Foto REUTERS

Iran ikrar tidak akan serah, serangan udara baru Israel gegar Teheran

Iran ikrar tidak akan serah, serangan udara baru Israel gegar Teheran Presiden Iran mohon maaf kepada negara jiran, tidak akan dijadikan sasaran selain serangan terhadap Iran berasal dari negara mereka

TEHERAN: Presiden Iran Masoud Pezeshkian berkata pada 7 Mac bahawa negaranya tidak akan menyerah kepada Israel dan Amerika Syarikat, ketika perang yang semakin meluas di Timur Tengah memasuki minggu kedua.



Israel mengumumkan serangan baru yang diketuai oleh kira-kira 80 jet pejuang yang membakar salah satu lapangan terbang utama Teheran.

Gelombang serbuan Israel sebelum subuh itu adalah antara yang terbesar sejak kempen pengeboman bermula pada 28 Februari, dengan sebuah akademi tentera, pusat arahan bawah tanah dan kemudahan penyimpanan peluru berpandu dijadikan sasaran.

Imej menunjukkan api dan asap dari Lapangan Terbang Antarabangsa Mehrabad di Teheran, satu daripada dua yang digunakan di ibu negara itu.

Tetapi Presiden Pezeshkian mengeluarkan nada menentang dalam ucapan yang disiarkan di televisyen negara itu, di mana beliau muncul untuk berucap kepada Presiden Amerika, Encik Donald Trump, yang berkata pada 6 Mac bahawa hanya “penyerahan tanpa syarat” Iran boleh menamatkan perang.

Musuh-musuh Iran “mesti menerima hasrat mereka untuk penyerahan tanpa syarat rakyat Iran ke kubur mereka”, kata Encik Pezeshkian.

Iran juga membalas pada 7 Mac, dengan amaran serangan udara dan letupan kedengaran di Baitulmakdis, serta bandar Teluk Dubai, Manama dan berhampiran Riyadh, di mana Arab Saudi memintas peluru berpandu balistik yang dilepaskan ke pangkalan udara menempatkan kakitangan tentera Amerika.

Tentera Iran berkata tentera lautnya melancarkan gelombang serangan dron yang menyasarkan Israel, serta pangkalan Amerika di Amiriah Arab Bersatu (UAE) dan Kuwait.

“Tentera Laut Iran menyasarkan pangkalan Amerika dan wilayah yang diduduki dengan gelombang besar serangan dron,” kata tentera dalam satu kenyataan yang disiarkan oleh agensi berita rasmi IRNA.

Ia berkata sasaran itu termasuk pangkalan Al-Minhad UAE dan satu lagi di Kuwait, serta “kemudahan strategik” di Israel.

Pengawal Revolusi kemudian berkata tentera mereka juga menyasarkan pangkalan udara Al-Dhafra di UAE.

“Dalam serangan ini, pusat perang udara pengganas Amerika, pusat komunikasi satelit, radar amaran awal dan radar kawalan kebakaran telah dibedil,” kata Pengawal Revolusi dalam satu kenyataan, menurut agensi berita Tasnim.

Lapangan terbang Dubai, yang paling sibuk di dunia bagi lalu lintas antarabangsa, menggantung seketika semua operasi pada 7 Mac selepas pemintasan udara di kawasan itu.

Pengawal Revolusi Iran juga berkata mereka menyasarkan kapal tangki minyak Prima di Teluk ketika ia cuba menyeberangi Selat Hormuz yang sempit, titik utama bagi perkapalan global yang telah ditutup dengan berkesan oleh Iran.

Dalam ucapannya, Encik Pezeshkian memohon maaf kepada negara-negara jiran di atas serangan Iran di seluruh rantau itu, mengatakan bahawa mereka tidak akan menjadi sasaran, melainkan serangan berasal daripada mereka.

“Saya mesti memohon maaf bagi pihak saya sendiri dan bagi pihak Iran kepada negara jiran yang diserang oleh Iran,” katanya.