Presiden Amerika Syarikat, Donald Trump, turun dari pesawat Air Force One selepas kembali dari Detroit, Michigan, di Pangkalan Bersama Andrews, Maryland, Amerika Syarikat, pada 13 Januari 2026. - Foto REUTERS

DETROIT: Presiden Amerika Syarikat, Encik Donald Trump, dirakam kamera pada 13 Januari melakukan isyarat lucah ketika membalas jeritan seorang individu yang mengganggunya semasa lawatan ke sebuah kilang automotif di Michigan, menurut video yang tular di media sosial.

Rakaman tersebut menunjukkan Encik Trump, yang ketika itu melawat kilang Ford F-150 di Detroit, berdiri di atas laluan pejalan kaki bertingkat yang menghadap lantai kilang sambil mengenakan kot hitam panjang.

Selepas kedengaran jeritan dari bawah, beliau dilihat menunjuk ke arah individu berkenaan dengan wajah berkerut sebelum mengeluarkan kata-kata kesat dan mengangkat jari tengah.

Identiti individu yang menjerit tidak dikenal pasti.

Namun jurucakap Rumah Putih, Encik Steven Cheung, mempertahankan tindakan Encik Trump dan menyifatkan respons itu sebagai wajar.

“Seorang individu tidak waras menjerit kata-kata kesat secara tidak terkawal dalam keadaan marah, dan Presiden memberikan respons yang sesuai dan jelas,” katanya kepada AFP.

Menurut laporan laman hiburan TMZ, jeritan yang kedengaran dalam video itu termasuk tuduhan “pelindung pedofilia”, satu rujukan yang dikaitkan dengan kontroversi lama melibatkan fail berkaitan pesalah seks yang disabitkan kesalahan, Jeffrey Epstein.

Insiden itu berlaku ketika penggal kedua Trump terus dibayangi tekanan politik dan awam agar fail berkaitan Epstein didedahkan sepenuhnya.

Epstein, seorang pembiaya yang pernah bergaul dengan tokoh elit termasuk Trump, meninggal dunia dalam sel penjara di New York pada 2019 ketika menunggu perbicaraan atas dakwaan memperdagangkan gadis bawah umur.

Kematian tersebut secara rasmi diklasifikasikan sebagai bunuh diri, namun terus menjadi subjek teori konspirasi yang sering diperbesar oleh penyokong Trump.

Encik Trump, seorang Republikan berusia 79 tahun, sebelum ini meluluskan undang-undang dwipartisan yang membenarkan pelepasan dokumen berkaitan kes Epstein.

Bagaimanapun, Jabatan Kehakimannya gagal memenuhi tarikh akhir 19 Disember untuk mendedahkan semua fail tersebut.

Pegawai keadilan memaklumkan bahawa lebih dua juta dokumen masih dalam proses semakan sebelum boleh didedahkan kepada umum pada awal Januari.

Rakaman insiden di Detroit itu segera mencetuskan perdebatan dalam talian.

Penyokong Trump mempertahankan tindakannya sebagai reaksi spontan terhadap provokasi, manakala pengkritik menyifatkannya tidak wajar bagi seorang presiden yang sedang memegang jawatan.

Lawatan Encik Trump ke kilang automotif itu sendiri bertujuan menonjolkan sokongan terhadap industri pembuatan Amerika, khususnya sektor automotif yang menjadi nadi ekonomi Michigan.

Namun, perhatian awam dan media segera beralih kepada insiden singkat tersebut, yang dilihat mencerminkan gaya komunikasi Trump yang konfrontasional dan sering mencetuskan kontroversi.

Walaupun Rumah Putih cuba meredakan keadaan dengan menegaskan bahawa presiden hanya membalas provokasi, insiden itu menambah satu lagi episod sensitif dalam tempoh kepresidenannya yang kedua, ketika pentadbirannya berdepan tekanan untuk memenuhi janji ketelusan berhubung kes Epstein.