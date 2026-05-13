Trump ugut sambung serangan ke atas Iran jika rundingan gagal
May 13, 2026 | 12:38 PM
Penduduk menunggang motosikal berhampiran papan iklan yang memaparkan imej bekas Pemimpin Tertinggi Iran, di Teheran, Iran, pada 11 Mei 2026. - Foto REUTERS
WASHINGTON: Presiden Amerika Syarikat, Donald Trump memberi amaran bahawa Washington boleh menamatkan gencatan senjata dengan Iran dan menyambung semula serangan ketenteraan sekiranya rundingan antara kedua-dua pihak gagal mencapai persetujuan.
Amaran itu dibuat ketika ketegangan antara Amerika Syarikat dan Iran kembali memuncak selepas Teheran mengemukakan beberapa syarat bagi menamatkan perang yang sedang berlangsung sejak Februari lalu.
